Non abbandonò i suoi pazienti,  psichiatra assolto 

La Corte d’appello ha spazzato via la condanna inflitta in primo grado al medico psichiatra Enrico Loria, in servizio al Centro di salute mentale, accusato di abbandono di persona incapace e omissione di atti d’ufficio. Nel primo processo il Tribunale gli aveva inflitto tre anni e due mesi, ritenendo che avesse di fatto abbandonato una paziente che poi aveva tentato il suicidio.

Il processo di secondo grado si è chiuso ieri mattina davanti alla Corte presieduta dalla giudice Gemma Cucca, con il procuratore generale Luigi Patronaggio che aveva sollecitato la conferma della sentenza di condanna. Già in primo grado, lo psichiatra era stato assolto (perché il fatto non sussiste) dall’accusa di essersi assentato dal lavoro senza autorizzazione per 36 volte tra gennaio e ottobre 2015, ottenendo una retribuzione non dovuta. Loria, però, era stato condannato a 3 anni e 2 mesi perché – secondo la ricostruzione dell’accusa – non avrebbe adeguatamente assistito una paziente affetta da disturbo schizoaffettivo e incapace di badare a se stessa: il medico non avrebbe verificato le «condizioni di salute e l’assunzione della terapia» della paziente nonostante le richieste di intervento «urgente» della mamma (la donna aveva poi tentato il suicidio). Nel processo di primo grado il pm Cocco aveva evidenziato, infine, che nel centro di salute mentale pubblico il medico proponesse riti e sedute di preghiera al posto delle terapie.

Contestazioni ora cadute in appello, dopo il ricorso accolto degli avvocati difensori Carlo Murtas e Michele Capano. La Corte ha assolto il medico da tutte le imputazioni con la formula più ampia, mentre una contestazione (legata all’assenza di un singolo giorno) è stata ritenuta di particolare tenuità, dunque anche quella fatta cadere. Per le parti civili c’erano i legali Luigi Porcella (per una paziente) e Silvana Murru (Ats).

