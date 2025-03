«Non abbandonate i vostri cani» 

A San Gavino Monreale la polizia municipale, coordinata dal comandante Massimiliano Orrù, è in prima linea nel contrasto al randagismo.

«Attualmente il canile convenzionato – rimarca il numero uno della polizia locale – ospita 15 randagi e la nuova amministrazione ha in programma interventi diretti a favorire le adozioni. Un contributo importante è dato dall’associazione di volontariato locale “Gli invisibili Sardegna”, che opera nel Comune a tutela del benessere animale». E di recente durante una normale perlustrazione, fuori dal centro abitato, gli agenti hanno notato in un piccolo appezzamento la presenza di un cane all’interno di un box ricavato con materiali di recupero. «Il cane, un pitbull di colore nero, era denutrito – racconta Orrù – con zecche e circondato dai propri escrementi. In un locale di ricovero della stessa proprietà abbiamo notato un altro cane di circa tre mesi: anche questo denutrito e in un ambiente sporco e circondato dalle proprie deiezioni e da rifiuti di vario tipo. Una volta assicurate le minime condizioni di sussistenza agli animali tramite alcuni volontari si è proceduto al sequestro e al trasporto presso il canile convenzionato dal momento che è risultato vano ogni tentativo di rintracciare e richiamare alle sue responsabilità il proprietario che è risultato una persona senza fissa dimora. Lo scorso anno per i costi del canile abbiamo speso 19mila euro ma quest’anno la spesa è destinata a lievitare ad almeno 25mila euro e al momento che ora ne abbiamo 15 cani ricoverati».

Da qui l’appello: «Prima di abbandonare dei poveri animali – rimarcano gli agenti – ci si può rivolgere per un aiuto alle associazioni animaliste che, di concerto con l’amministrazione comunale, sapranno fornire un aiuto concreto. Gli episodi di abbandono sono un’eccezione e non risultano al nostro comando segnalazioni di situazioni illecite con riguardo alla detenzione di animali». Alcuni anni fa due animali erano stati abbandonati all’interno di una proprietà in via Torino e anche in quel caso la polizia locale aveva proceduto al sequestro degli animali. A San Gavino sono ben 2.200 i cani che risultano anagrafati. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA