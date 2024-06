Nomine Ue, il Ppe non trova la quadra 

Bruxelles. Tatticismi e veleni sulla partita dei top jobs dell’Ue. Il day after la cena informale dei 27, conclusasi con una fumata grigia e una scia di malumori, è segnato dal ritorno della tensione. A duellare, nuovamente, sono i popolari e i socialisti, i due pilastri di una futura maggioranza che, al momento, appare non stabilissima. La richiesta del Ppe che il mandato del presidente del Consiglio europeo (in quota S&D) si fermi a due anni e mezzo prima di un nuovo negoziato ha indispettito la controparte e seminato più di un dubbio tra i popolari. Il gruppo è tornato a vedersi ma l’arrivo di 14 nuovi eurodeputati ha solo parzialmente mascherato le divergenze sotterranee della formazione guidata da Manfred Weber. Una, innanzitutto: l’apertura a Giorgia Meloni, sulla quale il vice premier Antonio Tajani ha rafforzato il suo pressing. Le forze di governo in Germania e Francia «hanno perso le elezioni, non impongano le loro scelte. Bisogna tener conto dell’esito elettorale, serve aprire le porte della maggioranza a Ecr, non ai Verdi», ha sottolineato il vicepremier.

Lo scontro

«L’atteggiamento della componente popolare è stato «arrogante, vogliono il 75% dei posti col 21% dei voti: devono imparare a fare di conto», ha spiegato una qualificata fonte europea. Un’altra ha raccontato dello “shock” comparso sui volti di oltre una decina di leader per il «tentativo manifesto di isolare Meloni»: un tentativo plateale non solo nelle riunioni a porte chiuse, alle quali l’Italia non ha partecipato, ma anche nelle parole tranchant di Donald Tusk e Olaf Scholz sull’estrema destra. Escludere Meloni, alla guida di un Paese fondatore, dall’approvazione del terzetto ai vertici Ue sarebbe una sgrammaticatura dalle conseguenze imprevedibili.

Cambiano gli scenari

È vero, al tempo stesso, che l’idea che FdI voti, all’Eurocamera, quello stesso terzetto fa traballare non solo la maggioranza Ursula ma gli stessi popolari. Nei quali, alla linea Tajani, si contrappone quella di Tusk: il premier polacco non vuole avere nulla a che fare con chi co-presiede il gruppo Ecr con il partito arci-nemico del Pis. «Liberali e Verdi hanno perso. Le persone vogliono vedere il cambiamento, un altro volto dell’Europa: è un’Europa di centrodestra per la quale hanno votato», ha sottolineato Weber che sarà incoronato capogruppo, mentre Roberta Metsola sarà ufficialmente candidata alla presidenza dell’Eurocamera. La sua carica dura in teoria 5 anni ma, nella strategia del Ppe, la seconda metà del mandato potrebbe essere oggetto di negoziato con S&D in cambio di un “midterm” anche per il Consiglio europeo. E sebbene Tusk abbia assicurato che su von der Leyen alla Commissione, Antonio Costa al Consiglio e Kaja Kallas come alto rappresentante l’intesa sia “vicina”, sull’ex premier portoghese i dubbi - non solo nel Ppe - restano. Con l’opzione Enrico Letta non del tutto tramontata.

RIPRODUZIONE RISERVATA