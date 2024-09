Nomine Ue, Fitto sotto esame 

Le nomine di Ursula von der Leyen per la nuova Commissione corrono sul filo ma, per ora, sembrano reggere. Sul primo nodo, quello di Raffaele Fitto alla vicepresidenza esecutiva di Palazzo Berlaymont, la sensazione è che una trattativa sia possibile, ma che l'esito dipenda dall'audizione che il ministro italiano svolgerà all'Eurocamera.

In quell'occasione, da socialisti, verdi e liberali partirà un tiro a bersaglio che non riguarderà solo Fitto ma il governo di cui è ancora parte. E ogni errore potrebbe rappresentare, per le compagini europeiste, la pistola fumante per bocciare la candidatura. Il gruppo S&D non ha chiuso le porte a Fitto: «Stiamo negoziando, ci sono molti temi in gioco. Non vogliamo parlare di linee rosse, ma di priorità. Non capiamo perché un governo che ha detto chiaramente che non supporta Von der Leyen abbia un ruolo come il nostro o come quello di popolari e liberali», hanno spiegato fonti socialiste, «Fitto dovrà dimostrare al Parlamento se è pro-Ue».

