Nomine Ue, da Prodi e Monti appello congiunto per Fitto 

Un patto per delimitare entro i confini europeisti l'azione della maggioranza Ursula. Dopo tensioni, attacchi reciproci e trattative semi-segrete, popolari, socialisti e liberali sono vicini a sbloccare l'impasse sui sei vicepresidenti della Commissione europea. Su Raffaele Fitto e Teresa Ribera, innanzitutto, divenuti un vaso di Pandora di tutte le debolezze di una maggioranza che appare fragile.

Per evitare squilibri, ieri due ex premier italiani e due simboli dell'Europa unita, Romano Prodi e Mario Monti, hanno lanciato un appello congiunto a sostegno dei due candidati nel mirino: «In questo momento, con le enormi sfide che l'Ue deve fronteggiare a Est e a Ovest, confidiamo che davanti a candidati qualificati come Teresa Ribera o Raffaele Fitto non prevalgano le tensioni intestine, in particolare tra i gruppi considerati più europeisti quali i popolari e i socialisti», hanno scritto. Ma il loro monito potrebbe finire inascoltato.

Il negoziato è corso sulla rotta Rio De Janeiro-Bruxelles. In Brasile, a margine del G20, i leader Ue e Ursula von der Leyen hanno affrontato la questione e il premier spagnolo Pedro Sanchez ha aperto al voto del candidato italiano. È stato il grimaldello per sbloccare lo stallo, ma non basta. Lunedì i tre capigruppo della maggioranza, Manfred Weber, Iratxe Garcia Perez e Valerie Hayer, hanno aperto la trattativa su un patto che ricalchi il programma e allontani l'ipotesi di un'asse tra il Ppe e le destre. Due gli elementi per corroborare l'accordo: attendere che Ribera riferisca sulle alluvioni di Valencia alle Cortes spagnole prima di darle il via libera e assottigliare le deleghe del terzo pomo della discordia, il candidato ungherese Oliver Varhelyi.

Giochi fatti? No: il problema della maggioranza Ursula è la fragilità interna. Pesano i contesti politici nei singoli Stati. Nei socialisti la delegazione francese e quella tedesca sono le più battagliere: non hanno candidati commissari da difendere e si preparano alle campagne elettorali. Il Ppe fa i conti con gli spagnoli del Partido Popular: la loro opposizione a Ribera è feroce e potrebbero smarcarsi dal voto a von der Leyen il 27 se la candidata di Sanchez avrà l’ok. «Con liberali e socialisti non c'è accordo», sottolinea il leader popolare Weber, dopo una riunione del gruppo molto tesa.

