Nomine Sogaer, un altro terremoto 

Esce Marino Piga entra Gigliola Boi. Potrebbe sembrare un semplice avvicendamento nel Consiglio d’amministrazione della Sogaer ma non lo è affatto. Per l’aeroporto di Cagliari è l’ennesimo colpo di scena: Piga, amministratore delegato da poco più di un anno, lascia dopo l’esposto sull’illegittimità di incarico e compensi firmato dal direttivo di Confcommercio Sud Sardegna, con Alberto Bertolotti e Fausto Mura in testa, a cui si è aggiunto nei giorni scorsi il pesantissimo parere del Ragioniere generale dello Stato.

Lo scenario

Ufficialmente non si tratta di dimissioni: il manager, come il resto del board di Sogaer, era in regime di prorogatio dallo scorso 10 maggio, e ha fatto un passo indietro ieri davanti alla Giunta della Camera di Commercio di Cagliari, che si era riunita per discutere a proposito delle nomine nell’aeroporto. C’era da indicare la nuova rappresentante della Regione: nei giorni scorsi Viale Trento ha inviato una terna di nomi, e la scelta sarebbe ricaduta su Gigliola Boi, avvocata cagliaritana apprezzata dalla presidenza. Piga, a cui – pare – sia stata offerta la riconferma nel Cda, ha preferito rinunciare all’incarico.

La storia

La nomina di Piga al vertice operativo della Sogaer era già stata contestata un anno fa proprio da Bertolotti, che poi nelle scorse settimane ha presentato un esposto. La tesi: in base alla legge Piga non potrebbe ricoprire ruoli retribuiti in società pubbliche, perché in quiescenza (è un ex manager della Saras, ora in pensione). E da pensionato – così si legge nei documenti consegnati alla Procure della Repubblica e della Corte dei Conti -, potrebbe assumere incarichi solo a titolo gratuito e per un anno, senza possibilità di rinnovo. Gli stipendi, se la tesi fosse corretta, sarebbero percepiti illegittimamente. Nei giorni scorsi, negli uffici della Sogaer, è arrivato il parere del Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, che sostanzialmente ha confermato il «divieto» di nomina per Piga. A cui non è restato che fare un passo indietro. A chi andrà ora la carica di amministratore delegato? Nel Cda, a parte la novità di Gigliola Boi, sono stati confermati Monica Pilloni, Giorgio Demurtas e Giorgio Delpiano. Adesso si dovrà riunire l’assemblea della Sogaer per ratificare le decisioni della Giunta camerale, dopodiché sarà convocato il Cda per l’assegnazione dei nuovi incarichi di presidente e ad.

