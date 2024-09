Nomine Rai in arrivo, Forza Italia insiste su Agnes presidente 

Conto alla rovescia per le nomine Rai, mentre in azienda i lavoratori scioperano per il rinnovo contrattuale e contro la mancanza di risorse. La maggioranza sembra decisa ad andare al voto in Parlamento per i nuovi consiglieri giovedì, anche se manca un accordo con l’opposizione per la presidenza e resta in forte dubbio il raggiungimento del quorum dei due terzi in Commissione di Vigilanza. Tra i partiti di governo c’è un’intesa di massima sui nomi, e cambiare anche una casella rischia di minare gli equilibri raggiunti. Giorgia Meloni spinge per Giampaolo Rossi come ad, mentre non pare aver sortito effetti il lavoro diplomatico su Forza Italia per un nome di garanzia gradito anche all’opposizione per la presidenza: Maurizio Gasparri conferma la volontà di indicare per quel ruolo Simona Agnes. A meno di sorprese dell’ultim’ora, quindi, il Mef dovrebbe indicare Rossi e Agnes e poi, forse già la prossima settimana, toccherebbe alla Vigilanza esprimere il gradimento. Qui il quadro potrebbe complicarsi: l’opposizione appare ancora compatta sulla non partecipazione al voto, che impedirebbe alla maggioranza di ottenere il quorum per almeno due voti. Resta in bilico quello di Mariastella Gelmini, passata da Azione a Noi Moderati, ma per ora nel gruppo misto. Toccherà alle Camere indicare gli altri quattro membri. La Lega dovrebbe orientarsi su Antonio Marano mentre Elly Schlein sarebbe orientata a non indicare nessun nome, ma tra i parlamentari dem c'è chi ritiene più utile avere un proprio rappresentante in consiglio, che potrebbe essere Roberto Natale. Il M5S dovrebbe confermare Alessandro Di Majoe Fratelli d’Italia dovrebbe indicare Valeria Falcone, anche se mantiene qualche chance Federica Frangi. Comunque dovrà essere una donna, per garantire le presenze femminili in cda.

