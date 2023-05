Nomine Rai, Annunziata va via 

Il nuovo vertice Rai mette a segno il suo primo cambiamento, ma il pacchetto di nomine passa con il minimo sindacale in cda, sul quale si abbattono anche le dimissioni di Lucia Annunziata. Le scelte dei direttori di testata, comprese quelle di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2, che il consiglio di amministrazione avrebbe potuto bloccare con cinque voti contrari, hanno registrato tre sì, quelli dell'Ad Roberto Sergio, di Simona Agnes (Fi) e Igor De Biasio (Lega) e tre no, quello della presidente Marinella Soldi, di Francesca Bria (Pd) e Riccardo Laganà (eletto dai dipendenti), insieme all’astensione di Alessandro Di Majo (Movimento 5 Stelle).

«Un atto di serietà»

Il nuovo addio alla tv pubblica arriva dopo quello di Fabio Fazio, passato a Discovery. «Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi - ha scritto la conduttrice di “In mezz’ora” su Rai3 ai vertici aziendali annunciando le sue dimissioni irrevocabili – In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda». Alla giornalista, che ha un contratto in scadenza nel 2024, l’Ad ha risposto che aveva confermato la sua trasmissione già nel cda d'insediamento e augurandosi nuove occasioni d’incontro.

Opposizione divisa

La presidente della commissione di Vigilanza Rai, la M5S Barbara Floridia, parla di « grave perdita per il servizio pubblico», e molti Dem denunciano l’assenza di pluralismo e il clima di epurazione. Ma Pd, Iv e Azione attaccano anche il M5S per la scelta di astenersi. «B rutto segnale, si è avallato qualcosa di più di una semplice occupazione del servizio pubblico», dice il Dem Sandro Ruotolo. «Se avesse votato no non sarebbe cambiato nulla perché per bloccare le nomine sarebbero serviti almeno cinque voti contrari», replicano dal M5S, che vuole « evitare uno scontro a priori pregiudizievole per l’azienda».