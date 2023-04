Nomine pilotate in Regione: 21 indagati, c’è anche Solinas 

L'accusa più grave, il concorso in corruzione, è contestata all'assessora Anita Pili, al numero uno di Confindustria, De Pascale, oltre che a Giuliani, Fiorelli, Porru e Orrù. Gli investigatori ritengono il presidente ed il vicepresidente del «settore cave e miniere di Confindustria Sardegna» abbiano cercato di ottenere la nomina di Nicola Giuliani a responsabile del Servizio attività estrattive dell'Assessorato all'Industria «al fine di instaurare un rapporto paritetico volto al mercimonio dei suoi poteri». «De Pascale», si legge nell'imputazione, «si faceva poi portatore concreto del messaggio (di Santoru, Porru e Fiorelli) di condizionamento della procedura, direttamente all'assessora dell'Industria della Regione, Anita Pili». Per gli stessi indagati, più la dirigente regionale del personale Silvia Cocco, si ipotizza anche la «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente» per aver influenzato il procedimento, nominando una commissione d'esame che la Procura ha ritenuto compiacente, anche se, alla fine, l'accordo sarebbe stato disatteso e la nomina non assegnata più a Giuliani, ma pilotata verso Gianfranco Porcu, genero di Pasquale Onida. Nella stessa vicenda, inoltre, viene contestata l'induzione indebita a dare o promettere utilità sia all'assessora Pili che a Cocco, Temussi, Calabrò, Piras e Pedoni: avrebbero «ingerito abusivamente nella fase decisionale della procedura selettiva, colludendo coi membri della commissione fino alla decisione finale, come se fosse commissario di gara essa stessa (l’assessora)». I reati contestati sarebbero stati commessi tra il 4 maggio e il 26 ottobre 2020.

Ventuno gli avvisi di chiusura delle indagini preliminari recapitati ieri mattina dal pubblico ministero Andrea Vacca, il titolare dell'inchiesta affidata ai carabinieri della Compagnia di Ottana che hanno lavorato per oltre tre anni con intercettazioni e sequestri di documenti. Assieme al governatore Solinas e agli altri nomi già indicati, risultano iscritti nel registro degli indagati - nei due filoni d’inchiesta - Massimo Temussi (ex direttore generale del Centro regionale di programmazione, attuale direttore di Anpal Servizi), Silvia Cocco (direzione generale del personale), Silvia Curto (ex direttore generale della presidenza della Regione), Gianluca Calabrò (dirigente all'assessorato all'Industria), Emilio Fiorelli (della Maffei Sarda Silicati), Barbara Porru (legale rappresentante società Andesiti Srl), Giancarlo Orrù (amministratore unico della S.I.B Sarda Inerti Basaltic Srl), Nicola Giuliani (assessorato all’Industria), Marco Santoru (segretario generale Confindustria Sardegna), Francesca Piras (direttore generale dei Servizi sociali Sanità), Damiana Palmira Pedoni (funzionaria della Regione), Gianfranco Porcu, Enrico Garau (dirigente Aspal, coordinatore servizi e governance), Pasquale Onida (ex presidente della Provincia di Oristano), Maika Aversano (direttore generale Aspal) e Roberto Neroni (commissario straordinario dell’ Arst).

Provare a pilotare la nomina del responsabile del Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale all'Industria, così da ottenere eventuali favori per le pratiche, le richieste o i procedimenti pendenti o futuri. Non solo. Anche indirizzare e controllare la nomina del vertice dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal), con l'aiuto di dirigenti che avrebbero abdicato al proprio ruolo di garanti delle norme. Ruota attorno alle nomine dei responsabili di importanti uffici regionali la nuova inchiesta della Procura di Cagliari che ha coinvolto, tra gli altri, anche il presidente della Regione, Christian Solinas, l'assessora regionale Anita Pili (Industria) e l'ex assessora Alessandra Zedda, assieme al numero uno di Confindustria Sardegna, Maurizio De Pascale, al consigliere regionale sardista Nanni Lancioni e ad altri importanti dirigenti regionali e manager isolani.

Gli indagati

La presunta corruzione

L’orale col trucco

Di abuso d'ufficio e rivelazioni di segreti d'ufficio sono accusati sempre l'assessora Pili (con altri) e l'ex consigliere regionale Onida, suocero del candidato che poi ha ottenuto il posto all'Assessorato all'Industria (soffiandolo a Giuliani). Pili si sarebbe fatta «consegnare oggetto, tema e tenore delle domande della prova orale-colloquio della procedura concorsuale, per poi fare da tramite trasmettendole a Onida che consegnava infine le domande a Porcu». Il tutto tra il 15 e il 22 ottobre 2021.

L'affare Aspal

Per la nomina ritenuta illegittima di Maika Aversano alla guida dell'Agenzia sono accusati di abuso d'ufficio (Solinas, Lancioni, Cocco, Temussi, Neroni e la stessa Aversano), mentre l'induzione indebita è legata alla modifica del termine di permanenza del commissario Aldo Cadau (non indagato) al timore dell'Aspal sino al 31 dicembre 2020 e non sino alla fine della pandemia per il Covid (come invece era stato indicato dall'assessora Alessandra Zedda, che poi si sarebbe piegata alla modifica). Da qui l'iscrizione nel registro degli indagati anche per lei per abuso d'ufficio e, ancora una volta, per induzione indebita. Enrico Garau, infine, è accusato di falso ideologico: candidatosi alla selezione pubblica per dirigente dell'Aspal, avrebbe dichiarato di non trovarsi in posizione di incompatibilità. Per la Procura quella dichiarazione era falsa.

L'indagine

Le procedure per la nomina della dirigente e del commissario dell'Aspal sono quelle che hanno fatto finire nei guai, invece, il governatore Christian Solinas (assieme a Temussi, Lancioni e Silvia Cocco), accusati tutti di induzione indebita per «condizionare (turbare) il procedimento ad evidenza pubblica» indetto il 13 novembre 2020. L’idea degli investigatori è che si fosse creato un sistema con al centro il governatore, affiancato dal consigliere Lancioni e da Temussi, con la dirigente Cocco che avrebbe «abdicato al proprio compito», nominando solo formalmente i componenti della commissione giudicatrice della selezione, quando di «di fatto (sostanzialmente ed effettivamente)» questi erano decisi dal presidente e dagli altri due. Un’altra contestazione (Pili, Cocco, Calabrò e Temussi) riguarda il tentativo di pilotare un incarico alla Direzione generale dell’Industria (Politiche per lo sviluppo): poi non andata a buon fine.

