Nomine, nuova guida per la Sfirs 

Riccardo Barbieri, economista, 61 anni, esperto in finanza d’impresa, è il nuovo presidente della Sfirs, la cassaforte della Regione. La nomina è arrivata nella Giunta di ieri, su indicazione dell’assessore alla Programmazione, Giuseppe Meloni, che per conto del Pd, di cui è presidente, ha pareggiato a suon di curriculum gli equilibri in maggioranza sulle spa pubbliche, dopo il cappello messo dal M5S all’Arst con Giovanni Mocci.

Il nuovo board

Barbieri, attuale dg di Fidicoop ma con variegata esperienza nel settore, già nove anni fa era stato vicinissimo alla guida della Società finanziaria. Poi prevalsero i Progressisti, con Paolo Sestu, ma adesso è sua la casella più importante delle partecipate regionali. Barbieri prende il posto di Tonino Chironi, quota Psd’Az. Nel Cda nominati anche Alessandro Tronci e Simonetta Fadda. Nel nuovo Collegio dei revisori entrano Mario Salaris (presidente), Francesco Ruiu e Maria Laura Vacca.

Colpo su colpo

Sullo sfondo la polpetta indigesta dell’Arst, dopo la decisione del M5S di silurare Roberto Neroni e ingaggiare come amministratore unico Giuseppe Mocci, commercialista, «mente e braccio», scrive di sé, della Cocker Adv, srl che si occupa di consulenza aziendale. In maggioranza l’indicazione ha portato più di un malumore per la geografia degli incarichi che ha preceduto la nomina di Mocci. Il quale sul Piano di concordato dell’Aias, con cui l’azienda della famiglia Randazzo è stata salvata dal fallimento, ha lavorato insieme ad Andrea Drago, anche lui commercialista finito all’Arst, ad aprile, come presidente del Collegio sindacale. All’Aias i due si erano occupati della parte industriale. Gigliola Boi, avvocata, aveva curato invece il versante legale e pure lei aveva un incarico politico: da luglio 2024 a maggio 2025 ha fatto parte del Cda di Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari. Sulla materia dei concordati è specializzato, da ingegnere, come risultato dal suo stesso curriculum, Luca Caschili, capo di gabinetto della presidente Todde.

Prossime mosse

Lo spoils system non solo è pratica legittima ma anche cercata a ogni cambio di legislatura. Tanto che a breve si allargherà al Tecnocasic, la spa che gestisce l’inceneritore di Macchiareddu in attesa di revamping. L’amministratore unico da sostituire è Sandro Anedda, quota FdI.

RIPRODUZIONE RISERVATA