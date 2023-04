Nomine, nessuno si fa interrogare 

Potrebbe essere un processo molto rapido quello che vede imputati il governatore sardo e l'assessora. Il presidente del collegio, il giudice Giovanni Massidda, ha fissato per l'8 settembre l'inizio del dibattimento, prevedendo anche altre due udienze per ottobre (una il 6 e l'altra il 20). Tre udienze nelle quali terminare la prova dell'accusa, con l'esame e il controesame dei testimoni convocati dal pubblico ministero. Poi l'esame degli imputati e l'avvio delle notifiche per sentire i testimoni indicati dai difensori: i legali Salvatore Casula e Roberto Nati per il governatore Solinas, e l'avvocato Massimiliano Ravenna per l'assessora Satta. Per la stessa vicenda, il giudice Ermengarda Ferrarese ha condannato in via abbreviata a 2 anni e otto mesi il responsabile del gabinetto della presidenza, la magistrata del Consiglio di Stato Maria, Grazia Vivarelli, accusata di abuso d'ufficio e induzione indebita. Per lei si attende l'appello.

Nel frattempo, in Tribunale, è stato deciso ieri che ci sarà un unico il processo per il presidente della Regione, Christian Solinas, e per l'ex assessora al Personale (e ora all'Agricoltura) Valeria Satta, rinviati a giudizio al termine dell'inchiesta sulle nomine di Silvia Curto, direttrice generale della presidenza, e Antonio Pasquale Belloi, direttore generale della Protezione civile. Ieri mattina i giudici della Seconda sezione penale hanno riunito i due procedimenti, rinviando poi la data dell'apertura del dibattimento per l’astensione degli avvocati. L’ipotesi del pm Andrea Vacca è che le due nomine siano illegittime: da qui l'accusa di abuso d'ufficio formulata nei confronti di Solinas e Satta, che deve rispondere anche di tentata concussione.

Chiusa l'indagine per corruzione, induzione indebita, abusi d’ufficio e falso, i difensori dei 21 indagati hanno ottenuto le 11 mila pagine del fascicolo, in buona parte assemblato con centinaia di intercettazioni captate dai carabinieri della Compagnia di Ottana. Al momento nessuno ha chiesto al pubblico ministero Andrea Vacca di essere interrogato o ha annunciato l’intenzione di depositare documenti. Le difese avranno venti giorni di tempo, prima che il magistrato decida se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.

Riunito il processo

In campo l'accusa

Potrebbe essere un processo molto rapido quello che vede imputati il governatore sardo e l'assessora. Il presidente del collegio, il giudice Giovanni Massidda, ha fissato per l'8 settembre l'inizio del dibattimento, prevedendo anche altre due udienze per ottobre (una il 6 e l'altra il 20). Tre udienze nelle quali terminare la prova dell'accusa, con l'esame e il controesame dei testimoni convocati dal pubblico ministero. Poi l'esame degli imputati e l'avvio delle notifiche per sentire i testimoni indicati dai difensori: i legali Salvatore Casula e Roberto Nati per il governatore Solinas, e l'avvocato Massimiliano Ravenna per l'assessora Satta. Per la stessa vicenda, il giudice Ermengarda Ferrarese ha condannato in via abbreviata a 2 anni e otto mesi il responsabile del gabinetto della presidenza, la magistrata del Consiglio di Stato Maria, Grazia Vivarelli, accusata di abuso d'ufficio e induzione indebita. Per lei si attende l'appello.

La nuova inchiesta

Il pm Vacca è lo stesso che, in questi giorni, ha chiuso un'altra inchiesta sempre collegata al sistema delle nomine de dirigenti (Aspal e Servizio cave dell'assessorato all’Industria), che coinvolge il presidente della Regione e altri venti indagati. Tra i reati contestati – come detto – spiccano, per alcuni, la corruzione, l’abuso d'ufficio, l'induzione indebita e dei falsi. Oltre a Solinas risultano indagati i consiglieri regionali Nanni Lancioni e Alessandra Zedda, l'assessora regionale Anita Pili, il presidente di Confindustria, Maurizio De Pascale, il manager pubblico Massimo Temussi e altri dirigenti regionali e imprenditori. L'ipotesi è che venissero composte commissioni compiacenti per pilotare le nomine gradite alla politica o al mondo dell'impresa.

