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Provincia.
22 ottobre 2026 alle 00:24

Nomine nello staff senza concorso, è polemica  

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Prima Antonio Masia, poi Antonello Manca e ora Giuseppe Catapano. Le nomine fiduciarie del presidente della Provincia Paolo Pireddu per la composzione del suo staff continuano ad alimentare le polemiche sollevate dalla minoranza consiliare. Sulla questione ora si inserisce Progetto Sardegna.

«Le scelte appaiono tracimare dai confini che pone la legge», sostiene il coordinatore provinciale Roberto Martani, precisando che la questione non riguarda i profili personali. «Fiduciarietà non equivale a libertà dalle regole né a un assegno in bianco da spendere nell’opacità». Nel mirino c’è il regolamento provinciale sugli uffici e sui servizi, che prevede il «previo esperimento di procedura pubblica di selezione». Nei decreti di nomina, denuncia l’esponente di Progetto Sardegna, e nei giorni scorsi i consiglieri di opposizione, «non vi è alcuna traccia né di un avviso pubblico né di una procedura selettiva, né di criteri oggettivi e prestabiliti prima della scelta». Martani allarga poi la critica alla gestione dell’Ente, contestando le risposte alle emergenze del territorio. Nel mirino anche il bando per l’amministratore unico della “Spo”, con candidature non vincolanti per chi dovrà scegliere. «Ci tolga il presidente Pireddu il dubbio che il ruolo sia stato già assegnato», conclude Martani. ( m. g. )

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