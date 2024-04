Nomine, le prime scintille Scontro su Sanità e segretario  

Non si placano le tensioni per le prime nomine alla Regione. La lente del centrodestra è puntata sull’assessorato alla Sanità e sul segretario generale. L’opposizione attacca: «Subito un duro colpo all’autonomia dell’Isola». Il Campo largo difende invece le scelte della presidente Alessandra Todde: «Rimedieranno a danni provocati non certo da noi».

Il passato

Chi va giù duro è Fausto Piga (FdI), che riporta all'attualità una vicenda che investì l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi nel 2019: «Qualche anno fa, e secondo quanto riportavano gli organi di stampa, fu chiamato a rimborsare alla sanità pubblica circa 57mila euro. Una somma corrispondente all'importo che Bartolazzi avrebbe incassato tra il 2007 e il 2017 nello svolgimento della sua attività di medico intramoenia, ma mai trasferita, secondo normativa di riferimento, all'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma per cui lavorava». Una vicenda che aveva animato il dibattito in Parlamento, quando Bartolazzi diventò sottosegretario del primo governo Conte, ricorda Piga, «persino con un'interrogazione del Pd. Poi non si è saputo più nulla: il debito esisteva sì o no? Come è finita la vicenda?». La replica dell’assessore Bartolazzi non si è fatta attendere: «Non si tratta di debiti con l’azienda ma di fatture inevase che le compagnie assicurative dovevano saldare a me e all’azienda ospedaliera per l’attività intramoenia», chiarisce, riferendosi anche al deputato di FdI Francesco Mura, che ha parlato della questione a livello nazionale. «Tali importi sono stati gradualmente pagati dalle assicurazioni e restituiti al sottoscritto per una quota lorda pari circa all’85%. Quindi, l’ingiunzione di pagamento di cui parla l’onorevole - evidentemente in malafede - non ha motivo di esistere. Tanto è vero che la causa in questione è stata ampiamente vinta sia in giudizio che in appello perché il fatto non sussiste. L’azienda ospedaliera Sant’Andrea per l’incauta ingiunzione è stata inoltre condannata a risarcirmi per le spese legali in entrambi i gradi di giudizio. Trovo assurdo che anziché riflettere sulle imbarazzanti condizioni in cui hanno lasciato la Sanità in Sardegna, alcuni esponenti di FdI perdano tempo a fare dichiarazioni false e tendenziose prive di fondamento».

Autonomia

Ad aprire la disputa, ieri, era stata una nota del deputato di FI Ugo Cappellacci. Una bordata sul nuovo segretario generale della Regione Saverio Lorusso: «Siamo sorpresi nello scoprire che il dottor Lo Russo, responsabile e principale artefice, dal 2011 al 2014, dei ricorsi alla Corte Costituzionale mirati a reprimere l'Autonomia sarda, sia ora premiato con una nomina. Con questa mossa, Todde blocca l'Autonomia della nostra Isola», tuona Cappellacci. «Per Todde, il “merito” del dottor Lo Russo si riduce al suo ruolo di direttore generale, dal 2011 al 2014, dell'Ufficio per l'esame di legittimità delle leggi regionali e il contenzioso costituzionale, dove ha guidato una politica ostile nei confronti della Sardegna. Questa politica mirava a negare all'Isola le risorse finanziarie dovute e a limitarne i diritti su continuità territoriale e gestione del demanio. La Sardegna ha difeso con successo la sua autonomia in tribunale, ribaltando le azioni repressive di chi, come Lo Russo, ha cercato di limitarla». Sull’autonomia da Roma, «millantata in campagna elettorale», interviene anche Antonello Peru, leader di Sardegna al Centro 2020: «È chiaro che si tratta di nomine imposte dall’alto». Muro di gomma dal fronte del Campo largo.

La maggioranza

Il M5S, che proprio sulla Sanità dall’opposizione non aveva lesinato critiche, replica: «Parliamo di due figure la cui competenza non trova paragoni nel recente passato», dice Roberto Li Gioi. «Queste dispute risentono della delusione di alcuni per la sconfitta elettorale». I Progressisti, con Francesco Agus, più che a disinnescare l’ordigno, provano a inserire nuovi argomenti: «Il segretario generale ha titoli e autorevolezza adeguata al ruolo. Lo stesso non si può dire della pletora di dirigenti nominati dal centrodestra che ancora guidano, male, importanti strutture regionali. Non ho avuto modo di conoscerlo, ma credo che quella professionalità sia strategica in un momento in cui a Roma si discute di modifiche degli statuti delle regioni a statuto speciale. Un treno che non possiamo perdere. Penso ai trasporti o alla sanità, magari introducendo un contratto regionale di lavoro adatto alla specificità sarda». E il Pd? Per voce del capogruppo Roberto Deriu, incalza: «È evidente che al centrodestra non piacciano le nomine della governatrice Todde, ma le abbiamo fatte proprio per rimediare ai loro disastri».

RIPRODUZIONE RISERVATA