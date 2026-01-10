VaiOnline
Nuoro
11 gennaio 2026 alle 00:11

Nomine Isre, Priamo Siotto smentisce 

«Non sono mai stato destinatario di alcuna proposta, né mai ho inoltrato istanze, riguardo la presidenza dell’ente». Parole dell’avvocato Priamo Siotto che interviene sulle possibili nomine legate alla presidenza dell’Isre. Il mandato degli attuali amministratori dell’Istituto superiore regionale etnografico scade a gennaio, poi si andrebbe con molta probabilità a una proroga di 45 giorni. A quel punto sono attese le nuove nomine da parte del Campo largo, la maggioranza che governa Regione e Comune di Nuoro. Siotto, avvocato del team legale che assiste la presidente della Regione Alessandra Todde sul caso decadenza, smentisce in modo netto di essere in qualche modo in corsa per la carica di presidente dell’Isre. Il suo nome è circolato da mesi nelle indiscrezioni politiche che lui definisce «mere e fantasiose illazioni». La scelta dei nuovi vertici dell’Isre aprirebbe il pacchetto delle nomine in vari enti.

