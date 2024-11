Nomine in Regione: Vivarelli assolta in appello 

In appello sono cadute le accuse di abuso d’ufficio e induzione indebita. La magistrata del Consiglio di Stato, Maria Grazia Vivarelli, all’epoca dei fatti capo di gabinetto dell’ex governatore della Sardegna, Christian Solinas, è stata assolta dall’accusa al temrine del processo di secondo grado nato dall’inchiesta sulle nomine dei dirigenti regionali Silvia Curto e Antonio Belloi, ritenuti dall’accusa privi dei requisiti necessari. In primo grado era stata condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione, dopo aver scelto di essere processata con il rito abbreviato. Una strada differente rispetto a quella scelta dagli altri due indagati: l’ex presidente Christian Solinas e l’ex assessora Valiera Satta, attualmente a dibattimento, accusati il primo solo di abuso d’ufficio e – nel secondo caso – anche di tentata concussione.

Ieri mattina, la Corte presieduta dal giudice Massimno Poddighe ha riformato la sentenza: Vivarelli è stata assolta dall’abuso d’ufficio perché il fatto non è più previsto dalla norma come reato, mentre l’induzione indebita è caduta per non aver commesso il fatto. Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza. «Siamo soddisfatti della sentenza - hanno commentato i difensori Filippo Dinacci e Rinaldo Lai - è un atto di giustizia a cui siamo felici di aver compartecipato». Dopo la condanna di primo grado la magistrata era stata sospesa dal Consiglio di Stato.

L’inchiesta - condotta dal pm Andrea Vacca - contestava la legittimità delle nomine dei due dirigenti: l'avvocata Silvia Curto e l'ingegner Antonio Pasquale Belloi, uno alla presidenza e l’altro alla Protezione civile. A chiedere la conferma della sentenza di primo grado era stato il sostituto procuratore generale Michele Incani.

