Nomine in Regione, Solinas e Satta assolti 

L’ex governatore Christian Solinas e l'ex assessora Valeria Satta sono stati assolti dall’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito del processo sulle nomine in Regione dei direttori generali Antonio Belloi (protezione civile) e Silvia Curto (presidenza).

La sentenza

Ieri mattina, il collegio della Seconda sezione penale del Tribunale, presieduto dal giudice Giovanni Massidda, ha letto la sentenza che fa cadere l’accusa per entrambi, visto che nei mesi scorsi scorsi il reato contestato è stato eliminato dal codice penale. Per l’ex assessora, però, il processo prosegue con l’ipotesi di tentata concussione nella vicenda della mancata proroga di Carmine Spinelli alla direzione generale. Il 5 giugno sarà proprio quest’ultimo ad essere chiamato dal pm Andrea Vacca sul banco dei testimoni. Valeria Satta è difesa dall’avvocato Massimiliano Ravenna e ha sempre negato qualsiasi addebito.

L’altra indagine

Si chiude così, dunque, il dibattimento nei confronti dell’ex governatore Solinas, assistito dal legale Salvatore Casula, dopo che il pubblico ministero aveva sollevato in aula la questione di legittimità sull’abolizione dell’abuso d’ufficio, chiedendo di far intervenire la Corte Costituzionale. Rigettata la richiesta dal Tribunale, è stato proprio il pm Vacca a chiedere l’assoluzione del leader del Psd’Az. Incassata la sentenza, però, l’ex presidente della Regione non può ancora festeggiare, visto che – sulla stessa vicenda, ma su una delibera di giugno 2019 – il suo nome risulta iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di falso per induzione: stando all’idea degli investigatori avrebbe indotto la Giunta a proporre i nomi dei due dirigenti (ritenuti dalla Procura privi dei titoli necessari). Una indagine che ormai è in fase di chiusura e bisognerà capire se il sostituto procuratore Vacca deciderà per l’archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio.

L’induzione indebita

Sempre a riguardo della due nomine, ma sul filone della mancata proroga a Spinelli, sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale la magistrata del Consiglio di Stato, Maria Grazia Vivarelli, è stata assolta in appello dopo una condannata a 2 anni e 8 mesi. La formula utilizzata dai giudici di secondo grado è «non aver commesso il fatto», come a voler dire che il reato ci sarebbe stato, ma non sarebbe stata lei a commetterlo. Una vicenda che, in ogni caso, si sarebbe svolta a settembre, tre mesi dopo rispetto alla contestazione formulata a Solinas.

Guai giudiziari

Nell’ambito di un’altra vicenda, legata sempre a nomine in Regione, l’ex governatore è imputato in udienza preliminare con altri 21 indagati, mentre la Procura ne ha chiesto il processo (con altri 8) anche dopo un’inchiesta per presunta corruzione legata alla vendita di un suo immobile e sull’ipotesi di una promessa di una laurea in Albania in cambio di nomine. Reati per ora solo ipotizzati e tutti ovviamente da dimostrare.

