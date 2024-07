«Nomine in Regione, Solinas a giudizio» 

Un’udienza preliminare durata tutta la mattina, culminata con la richiesta di rinvio a giudizio dell’ex governatore Christian Solinas e degli altri 21 imputati finiti nell’inchiesta della Procura sulle nomine di dirigenti e vertici di enti regionali. Ieri mattina, nell’aula della Corte d’assise (messa a disposizione per ragioni di spazio), il pubblico ministero Andrea Vacca ha discusso davanti al Gup del Tribunale, Roberto Cau, concludendo con la richiesta di mandare a processo tutti gli imputati finiti nell’inchiesta dei Carabinieri di Ottana su un giro di nomine che gli inquirenti ritengono illegittime o legate a presunti favori, se non addirittura a tentativi di corruzione.

L’incognita

Sull’inchiesta pesa l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, non ancora promulgata dal Presidente della Repubblica, che potrebbe spazzare via buona parte delle contestazioni. Per questa ragione, nel corso della sua discussione, il pubblico ministero Vacca ha ritenuto di anticipare che – qualora entrasse in vigore prima della decisione del giudice – il Tribunale dovrebbe ipotizzare anche di sollevare un’eccezione di costituzionalità, al momento non sollevabile perché al momento l’abuso d’ufficio è ancora in vigore. I 22 sono accusati a vario titolo di corruzione, induzione indebita, falso ideologico e abuso d’ufficio. I legali della difesa hanno chiesto per tutti il non luogo a procedere. Il giudice Cau ha poi rinviato al 4 ottobre: quel giorno parleranno gli ultimi difensori, poi verrà deciso se ci sarà o meno un processo.

Il rinvio in autunno è stato deciso anche per risolvere del tutto la questione della riforma sull’abuso d’ufficio: è probabile che a ottobre la nuova legge sia già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e dunque il Gup possa decidere con un quadro normativo certo. Oltre a Solinas sono indagati anche le ex assessore Alessandra Zedda (ex vice presidente della Giunta), Anita Pili e Valeria Satta, oltre all’ex consigliere regionale del Psd’Az Nanni Lancioni, il presidente dell’Anpal Massimo Temussi, il presidente di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale, Maika Aversano (ex manager dell’Aspal Sardegna), l’ex direttrice generale della presidenza della giunta, Silvia Curto, l’amministratore unico dell’Arst Roberto Neroni. Chiesto il rinvio a giudizio anche per Gianluca Calabrò, Emilio Fiorelli, Barbara Porru, Giancarlo Orrù, Silvia Cocco, Nicola Giuliani, Marco Santoru, Francesca Piras, Damiana Palmira Pedoni, Gianfranco Porcu, Enrico Garau e Pasquale Onida.

Le posizioni

Nel corso dell’udienza di ieri molti difensori hanno contestato pesantemente l’esito dell’inchiesta, anche con parole forti, ritenendo che non vi siano elementi fondati per celebrare un processo. Di avviso diverso il pubblico ministero Vacca che ritiene come fosse stato messo in piedi un sistema per pilotare le nomine di dirigenti e vertici di enti regionali, ottenendo così la designazione di candidati privi di requisiti ma graditi al presidente della Regione e alle persone a lui vicine.

