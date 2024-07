Nomine in Regione, procedimenti riuniti 

Rinviata al prossimo 19 luglio l’udienza preliminare che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio sollecitata dal pm Andrea Vacca al termine dell’inchiesta legata ad alcune nomine fatte in Regione e ritenute illegittime dagli inquirenti. Tra gli imputati spicca anche l’ex presidente della Giunta, Christian Solinas, ma anche ex assessori, consiglieri, dirigenti e esponenti di spicco dell’industria sarda.

Procedimenti riuniti

Ieri mattina il Gup, Roberto Cau, ha riunito il fascicolo sulla nomina della dirigente Silvia Cocco (prima all’Aspal e poi all’assessorato regionale al Personale), nel quale sono imputati l’ex assessora Valeria Satta e l’ex direttore dell’Aspal, Massimo Temussi, con il procedimento nel quale è indagato l’ex governatore Solinas con altri 20. L’inchiesta, condotta dai carabinieri di Ottana, ruota attorno ad alcune nomine ritenute illegittime dalla Procura: i reati ipotizzati vanno, a vario titolo, dall’abuso d’ufficio alla tentata corruzione, passando per presunte induzioni indebite funzionali a concorsi pilotati e ipotesi di false delibere di Giunta. Tra gli incarichi finiti nel mirino degli investigatori c’è stato quello per il capo del Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’assessorato all’Industria. Gli inquirenti ritengono che il nome dell’ingegnere Nicola Giuliani piacesse così tanto agli uomini di Confindustria che avrebbero convinto il loro presidente, Maurizio De Pascale, a usare la sua influenza sull’allora assessora Anita Pili e, da lì, sulla commissione incaricata della scelta. Quest’ultima, però, in ultimo avrebbe cambiato idea all’ultimo, sponsorizzando il genero di Pasquale Onida (ex assessore regionale), Gianfranco Porcu, e consegnandogli le domande della prova orale. Questa più altre nomine sono finite nel faldone dell’inchiesta.

Gli indagati

Oltre a Solinas sono indagati anche gli ex consiglieri regionali Alessandra Zedda e Nanni Lancioni, Anita Pili, il top manager pubblico, Massimo Temussi, Maurizio De Pascale (l’unico che si è fatto interrogare dal pm Vacca), Maika Aversano (a capo dell’Aspal), Silvia Curto (ex direttrice generale della presidenza della Giunta), e Roberto Neroni (al vertice dell’Arst). Chiesto il rinvio a giudizio anche per Gianluca Calabrò, Emilio Fiorelli, Barbara Porru, Giancarlo Orrù, Silvia Cocco, Nicola Giuliani, Marco Santoru, Francesca Piras, Damiana Palmira Pedoni, Gianfranco Porcu, Enrico Garau e Pasquale Onida. Riunite in un unico procedimento le due inchieste, tra due settimane la parola passerà al pubblico ministero Vacca che dovrà discutere davanti al Gup. Nessuno dei 22 imputati (21 più Valeria Satta, visto che Temussi era già presente nell’inchiesta più vasta) ha scelto riti alternativi.

