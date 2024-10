Nomine in Regione, pm contro l’abolizione dell’abuso d’ufficio 

Una questione di legittimità costituzionale contro l’abolizione del reato di abuso d’ufficio è stata presentata ieri mattina dal pubblico ministero Andrea Vacca al giudice Roberto Cau nell’udienza preliminare del procedimento penale che vede imputati l'ex governatore della Sardegna Christian Solinas e altre 21 persone, finite nei guai al termine di un’inchiesta della Procura legata ad alcune nomine fatte in Regione e ritenute illegittime dall'accusa.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal magistrato inquirente, ieri avrebbero dovuto discutere i difensori prima che il giudice decidesse se si dovrà celebrare un processo: ma su alcuni degli imputati pende l’accusa di abuso d’ufficio che ormai non è più considerato un reato, dopo la riforma "Nordio” che è diventata legge. Da qui la “memoria” depositata dal pm Vacca su cui dovranno poi discutere le difese, prima che il Gup Cau sciolga la riserva e decida se sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale (già incaricata di pronunciarsi dai giudici di Firenze).

I 22 imputati sono imputati, a vario titolo e ciascuno per le proprie contestazioni, di corruzione, induzione indebita, falso ideologico e, per l’appunto, abuso d'ufficio. I legali della difesa hanno chiesto per tutti il non luogo a procedere. Oltre a Solinas sono indagati anche le ex assessore Alessandra Zedda (ex vice presidente della Giunta), Anita Pili e Valeria Satta, oltre all'ex consigliere regionale del Psd'az Nanni Lancioni. Poi il presidente dell'Anpal Massimo Temussi, il presidente di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale, Maika Aversano (ex manager dell'Aspal), l'ex direttrice generale della presidenza della giunta, Silvia Curto, l'amministratore unico dell'Arst Roberto Neroni. Chiesto il rinvio a giudizio anche per Gianluca Calabrò, Emilio Fiorelli, Barbara Porru, Giancarlo Orrù, Silvia Cocco, Nicola Giuliani, Marco Santoru, Francesca Piras, Damiana Palmira Pedoni, Gianfranco Porcu, Enrico Garau e Pasquale Onida.

