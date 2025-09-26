Nomine in Regione, lite sulle intercettazioni 

Un’istanza per escludere una parte delle intercettazioni perché, terminato il tempo autorizzato dal Gip, non sarebbe stata chiesta la proroga. È quanto sollecitato ieri mattina dalle difese nella prima udienza dibattimetale del processo nato dall’inchiesta-bis sulle presunte nomine pilotate in Regione e in alcuni Enti pubblici, che vede imputato l’ex governatore Christian Solinas e altre 18 persone, compresi vari politici, manager e funzionari pubblici. Il collegio della seconda sezione penale, presieduto dal giudice Giovanni Massidda, scioglierà la riserva nella prossima udienza.

Difese all’attacco

Si è dunque aperto il dibattimento nel quale sono imputati vari politici, manager e funzionari pubblici. Tra questi anche gli ex assessori Anita Pili e Alessandra Zedda, l’ex consigliere regionale del Psd’Az, Nanni Lancioni, il numero uno di Confindustria Sardegna, Maurizio De Pascale, e l’ex direttore di Ats e Aspal, Massimo Temussi, attualmente direttore generale delle politiche attive del Ministero del Lavoro. A presentare l’eccezione preliminare per chiedere l’esclusione di una parte consistente di intercettazioni è stato l’avvocato Agostinangelo Marras, difensore dell’allora dirigente del personale in Regione, Silvia Cocco, ritenendo che la Procura abbia continuato a intercettare senza l’avvallo di una proroga concessa dal Gip. Un’istanza, a cui poi si sono associate pressoché tutte le difese, già avanzata anche davanti al Gup Roberto Cau che, però, aveva rinviato a giudizio buona parte degli imputati senza affrontarla così da permettere ai giudici del dibattimento di risolvere la questione senza condizionamenti. Di posizione nettamente contraria il pm Andrea Vacca, titolare del fascicolo, che ha ribadito come tutte le intercettazioni possano entrare nel fascicolo processuale.

Il dibattimento

Nella prossima udienza il collegio della Seconda sezione penale scioglierà le riserve, consentendo alla Procura di chiamare in aula i primi testimoni d’accusa. I diciannove imputati sono sospettati di aver pilotato nomine in Regione e in alcuni Enti: le accuse vanno, a vario titolo, dall’induzione indebita al falso, anche se per alcuni è contestata al corruzione. Nel banco degli imputati, oltre a quelli già citati, ci tra gli altri Valeria Satta, Silvia Curto, Gianluca Calabrò, Emilio Fiorelli, Barbara Porru, Giancarlo Orrù, Silvia Cocco, Nicola Giuliani, Marco Santoru, Francesca Piras, Damiana Palmira Pedoni, Gianfranco Porcu, Enrico Garau e Pasquale Onida.

