Nomine in Regione: in 19 a processo  

Inizierà il 3 aprile prossimo, davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari, il processo nato dall’inchiesta-bis sulle presunte nomine pilotate in Regione e in alcuni Enti pubblici, che vede imputato l’ex governatore Christian Solinas e altre 18 persone, compresi vari politici, manager e funzionari pubblici. Andranno a dibattimento, tra i tanti nomi, anche gli ex assessori Anita Pili e Alessandra Zedda , l’ex consigliere regionale del Psd’Az, Nanni Lancioni , il numero uno di Confindustria Sardegna, Maurizio De Pascale , e l’ex direttore di Ats e Aspal, Massimo Temussi , attualmente direttore generale delle politiche attive del Ministero del Lavoro.

Rinvio a giudizio

Ieri mattina, il giudice per le udienze preliminari Roberto Cau ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Andrea Vacca, titolare del fascicolo, dichiarando però anche numerose sentenze di proscioglimento per le imputazioni di abuso d’ufficio (non è più reato) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (una forma di turbativa d’asta), negando anche la richiesta del pm di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale in merito alla presunta incostituzionalità dell’abolizione del reato di abuso d’ufficio. Escono così definitivamente di scena, prosciolti dalle accuse, l’ex direttrice generale dell’Aspal, Maika Aversano , e Roberto Neroni , difesi dagli avvocati Franco Villa e Massimiliano Ravenna.

Le accuse

Gli altri 19 imputati finiti nell’inchiesta sulle presunte nomine pilotate in Regione e in alcuni Enti sono accusati, a vario titolo, di induzione indebita, falso e, in alcuni casi, di corruzione. Per l’ex presidente della Regione sono cadute le imputazioni di abuso d’ufficio e turbativa d’asta, dovrà comparire davanti ai giudici per rispondere di induzione indebita e falso, assieme al manager pubblico Temussi, all’ex consigliere regionale Lancioni e alla dirigente regionale Silvia Cocco (solo il falso è contestato anche a Silvia Curto ). Secondo l’ipotesi del pm gli uffici si sarebbero messi d’accordo con i politici per indirizzare alcune nomine. Tra gli incarichi finiti nel mirino degli investigatori c’è stato quello per il capo del Servizio attività estrattive e recupero ambientale dell’assessorato all’Industria. Gli inquirenti ritengono che il nome dell’ingegnere Nicola Giuliani piacesse così tanto agli uomini di Confindustria che avrebbero convinto il loro presidente, Maurizio De Pascale, a usare la sua influenza sull’allora assessora Anita Pili e, da lì, sulla commissione incaricata della scelta.

Quest’ultima, però, avrebbe cambiato idea in extremis, sponsorizzando il genero di Pasquale Onida (ex assessore regionale), Gianfranco Porcu , e consegnandogli le domande della prova orale. Una nomina costata così l’accusa di corruzione anche per Emilio Fiorelli, Barbara Porru, Giancarlo Orrù e Marco Santoru . L’accusa di induzione indebita viene formulata anche per Francesca Piras, Gianluca Calabrò e Damiana Palmira Pedoni per la procedura legata ad un’altra nomina dirigenziale all’Assessorato all’Industria. È accusato di falso ideologico, invece, Nicola Garau per una dichiarazione di assenza di incompatibilità presentata per una selezione all’Aspal. Tutti gli imputati accusati di turbativa d’asta sono stati prosciolti perché «il fatto non sussiste», visto che il giudice Cau ha ritenuto – accogliendo quanto chiesto dalle difese – che il reato debba essere contestato solo nel settore degli appalti e dei servizi, e non anche sulle nomine.

L’indagine

L’indagine della Procura risale al 2020 ed è stata condotta dai carabinieri di Ottana con una valanga di intercettazioni, sotto la supervisione del sostituto procuratore Andrea Vacca. Secondo l’accusa i dirigenti e i funzionari di alcuni settori della Regione avrebbero assecondato il presidente Solinas e gli altri politici a lui vicini per pilotare alcune nomine. Di diverso avviso i difensori che ribadiscono il convincimento ferreo che nessuno degli imputati abbia commesso alcun reato. Ad assistere gli imputati ci sono i legali Salvatore Casula, Agostinangelo Marras, Francesco Marongiu e Rita Dedola, Pierluigi Concas, Anna Maria Busia, Raffaele Miscali, Stefano Porcu e Mauro Barberio, Roberto Sorcinelli, Mauro Trogu e Leonardo Filippi, Luigi Porcella, Nicola Satta, Alessio De Gregoris, Andrea Scotto, Guido e Federico Manca Bitti, Maurizio Scapraro, Benedetto Ballero e Giuseppe Ledda.

