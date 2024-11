Nomine in Regione: Il pm: «Abuso d’ufficio, illegittimo abolirlo» 

Il pubblico ministero Andrea Vacca ha sollevato ieri questione di legittimità costituzionale sull’abolizione dell’abuso d’ufficio nell’ambito del processo sulle nomine dei dirigenti regionali Silvia Curto e Antonio Belloi, che l’accusa ritiene non avessero i requisiti, nel quale sono imputati l’ex governatore della Sardegna, Christian Solinas, e l’ex assessora al Personale, Valeria Satta. Ora spetterà al collegio della Seconda sezione penale del Tribunale, presieduto dal giudice Giovanni Massidda, il compito di valutare se trasmettere la questione alla Corte Costituzionale, dove già pendono alcune altre istanze analoghe provenienti da alcuni altri tribunali italiani.

La novità è arrivata a poche ore di distanza dall’assoluzione in appello della magistrata del Consiglio di Stato, Maria Grazia Vivarelli, all’epoca dei fatti capo di gabinetto dell’ex governatore Solinas, finita a processo nell’ambito della stessa inchiesta e che, in primo grado, era stata condannata a 2 anni e 8 mesi per abuso d’ufficio e induzione indebita. A differenza di Solinas e Satta che hanno scelto la strada del dibattimento, l’ex capo di gabinetto aveva scelto l’abbreviato e il suo processo si è chiuso l’altra mattina nella Corte d'appello presieduta da Massimo Poddighe: assolta perché l’abuso d’ufficio non è più previsto dalla legge come reato e per non aver commesso alcuna induzione indebita.

Ieri era dunque prevista l’udienza in Tribunale dove Solinas è accusato solo di abuso d’ufficio e Satta anche di tentata concussione. Davanti al collegio, dunque, il pm Vacca ha chiesto di sottoporre alla Corte Costituzionale le questioni che, a suo avviso, rendono non legittima l’abolizione del reato di abuso d’ufficio. I difensori Salvatore Casula (Solinas) e Massimiliano Ravenna (Vacca) hanno iniziato a discutere, ma anche annunciato una memoria. Il 30 gennaio i giudici hanno annunciato che scioglieranno la riserva. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA