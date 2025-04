Nomine e reparti nel caos, sciopero all’orizzonte 

Il comparto sanitario gallurese va alla guerra, contro la Asl di Olbia e contro la giunta regionale. È muro contro muro tra le organizzazioni sindacali e il management Asl, ma lo sciopero in via di proclamazione (la Cgil lo mette nero su bianco) è anche contro la giunta Todde e in particolare contro la riforma proposta dall’assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi. Le tematiche caldissime della vertenza sono tutte indicate anche nei documenti della fortissima contestazione dei sindaci galluresi, riuniti nell’assemblea socio sanitaria territoriale. Il sindaco di Tempio, Gianni Addis, presidente dell’assemblea territoriale, ha attaccato pubblicamente il direttore generale Marcello Acciaro. Il clima è da resa dei conti.

Cantiere in ospedale

Le organizzazioni sindacali sono in allarme per la situazione del Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia. Senza medici e con i pochissimi specialisti in organico che annunciano le dimissioni, il reparto si prepara a un’estate da incubo. Infatti è stato aperto il cantiere di ristrutturazione della struttura. Si parla di un servizio che deve fare fare fronte a picchi di 250 accessi giornalieri. Jessica Cardia, confermata segretaria territoriale della Cgil Fp, dice: «La stagione turistica si avvicina e c’è un Pronto soccorso in emergenza per i lavori di ristrutturazione. Si parla anche di spostamento di macchinari. Non sappiamo come sarà affrontata questa situazione quando arriverà la fase più difficile dell’anno. Tra l’altro, dalla Asl non arrivano comunicazioni per le organizzazioni sindacali sul punto. Siamo molto preoccupati, perché situazioni come questa possono avere pesanti ripercussioni sul personale».

Psichiatria allo sfascio

Altro tema di scontro è la condizione disastrosa del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) del Giovanni Paolo II e del Centro di Igiene Mentale. In Gallura il servizio psichiatrico è smantellato, anche a causa della mancanza di specialisti. Una situazione drammatica per i pazienti che hanno bisogno di terapie e per loro famiglie. In un contesto dove aumentano le patologie legate all’abuso delle nuove sostanze psicotrope. Dice Paolo Dettori, segretario provinciale della Cgil Fp: «E la Giunta Todde, su questo nulla, vuole attivare un dipartimento con funzioni di direzione a livello regionale. Non ci sono psichiatri, non c’è struttura, ma chi opererà? Per questo contestiamo le scelte dell’assessore Bartolazzi, lo sciopero che abbiamo annunciato è anche contro la giunta regionale». Un’altra durissima contestazione contro la Asl di Olbia (con tutte le sigle sindacali dei medici schierate), si legge in una nota congiunta, è per “l’attivazione delle procedure di selezione degli incarichi professionali dei medici senza il coinvolgimento dei sindacati”.

