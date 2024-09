Nomine e quote alle Marine, Comune dal giudice  

L’Amministrazione Sanna impegnata su due fronti in Tribunale. L’ex amministratore unico della “Oristano servizi” si è rivolto al Tribunale ordinario di Cagliari sezione imprese chiedendo «l’annullamento del provvedimento di revoca immediata emesso ad agosto di due anni fa e in subordine un risarcimento del danno»; la segretaria generale Giovanna Solinas Salaris «provvederà alla nomina del legale interno» si legge nella delibera. Val la pena ricordare che Alessio Putzu, ex amministratore della “Oristano servizi”, aveva già presentato un ricorso al Tar e al Consiglio di Stato che avevano rigettato i ricorsi per difetto di giurisdizione.

L’altro fronte è stato aperto dal Circolo nautico sulla vicenda della vendita delle quote detenute dal Comune nelle Marine oristanesi, società che gestisce il porticciolo di Torregrande, andate poi alla Tharros Yachting srl. Un passaggio che il Circolo non ha mai riconosciuto, si era già rivolto al giudice del Registro del Tribunale di Oristano e a quello di Cagliari che «hanno riconosciuto valida la cessione delle quote», si legge nella delibera comunale. Il Circolo nautico però ha presentato istanza alla Corte d’appello di Cagliari «per dichiarare la nullità del contratto di vendita delle quote e l’efficacia del primo contratto stipulato tra Comune e Circolo nautico». E ovviamente il Comune è pronto ad affidarsi a un legale. ( m. g. )

