Nomine degli assessori, il Tar decide sul ricorso 

Si è discusso ieri nel merito, davanti al Tar, il ricorso sulla legittimità dei decreti di nomina del vicesindaco e della Giunta di Ottana firmati a giugno dal neo eletto sindaco Franco Saba. Al termine dell’udienza, considerata la complessità della vicenda, il Tar si è riservato la decisione. La sentenza potrebbe arrivare nelle prossime ore, oppure tra qualche giorno. Al centro del contenzioso gli atti adottati dal sindaco Saba, che al momento della firma delle nomine si trovava ai domiciliari nell’ambito dell’indagine della Procura di Nuoro che lo vede indagato per tentata concussione. Nel corso dell’udienza, i giudici hanno ascoltato le ragioni dell’Avvocatura dello Stato, intervenuta per il ministero dell’Interno attraverso la Prefettura, che ha presentato il ricorso, e quelle dei legali dell’assessore Marcello Corda, comparso in giudizio in opponendum e rappresentato dagli avvocati Antonello Rossi e Claudio Contu. Il contenzioso riguarda i decreti di nomina del vicesindaco e degli assessori, sospesi in via cautelare a settembre, in relazione alla presunta violazione delle prescrizioni imposte a Saba con la misura degli arresti domiciliari. Secondo la contestazione, il sindaco avrebbe firmato gli atti mentre era sottoposto alla misura cautelare.

RIPRODUZIONE RISERVATA