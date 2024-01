Nomine ai vertici del Municipio: confermato il capo dei vigili 

Il sindaco Carlo Tomasi rinnova gli incarichi dei responsabili di servizio dei settori chiave del palazzo municipale e va avanti nel segno della continuità. Così, caduta l’accusa di aver pubblicato parole sessiste sui Facebook rivolta al comandante della polizia municipale, archiviata dalla commissione disciplinare del Comune, Massimiliano Orrù è stato confermato a capo del settore vigilanza fino alla fine del mandato amministrativo del primo cittadino prevista per il 30 giugno.

Per lo stesso periodo sono stati confermati gli incarichi agli altri responsabili: Davide Uras guida il primo settore che comprende servizi sociali, personale, pubblica istruzione e servizi informativi e di transizione al digitale, Anna Rita Corrias presiede gli affari generali, i servizi demografici, lo stato civile, statistica e tributi. Stefania Ziantoni è a capo del terzo settore che comprende servizi finanziari, cultura e sport mentre Pier Luigi Mereu guida il quinto settore che comprende servizi tecnologici, edilizia privata, manutenzioni, Sue/Suap, agricoltura, ambiente e patrimonio. Infine Matteo Zurru rimane a capo del sesto settore che raggruppa servizi di lavori pubblici, pianificazione territoriale ed espropriazioni, usi civici.

Prevista anche la nomina dei sostituti: Davide Uras ha come vice Stefania Ziantoni, Anna Rita Corrias e Stefania Ziantoni hanno per il loro settore Davide Uras mentre Massimiliano Orrù ha come sostituto Anna Rita Corrias. Pier Luigi Mereu e Matteo Zurru si sostituiscono a vicenda. ( g. pit. )

