Nominato un medico di famiglia: emergenza finita per i pazienti 

Si è finalmente stabilizzata la situazione che riguarda la carenza dei medici di base a Siliqua: con l’arrivo del dottor Andrea Varsi, si completa l’organico per le esigenze del paese.

Il problema riguarda tanti centri dell’Isola ma Siliqua si era distinta per non aver accettato un nuovo medico, arrivato per sostituire il precedente titolare che era stato trasferito in un altro centro: il nuovo medico lo scorso aprile era stato aggredito da alcuni pazienti e, avendo ricevuto minacce velate, aveva deciso di rinunciare al ruolo, lasciando senza assistenza un migliaio di residenti.

Sono trascorsi cinque mesi da quell’episodio, e finalmente a Siliqua arriva un nuovo medico per assistere quella fetta di popolazione che nel frattempo si è dovuta arrangiare tra guardie mediche e ambulatori dei centri vicini. È la fine di un incubo, soprattutto per diversi anziani, più bisognosi di assistenza.

Il dottor Andrea Varsi, che ha da appena sottoscritto il contratto per il ruolo di medico di base del paese, sarà operativo nei prossimi giorni. I cittadini ancora senza assistenza potranno fare una specifica richiesta di assegnazione inviando il modulo e i documenti richiesti sulla piattaforma dell'Ats o via e-mail. Gli interessati saranno poi informati sui tempi, luogo e modalità del servizio del nuovo incaricato.

