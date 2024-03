Nominato l’Alter Nos, è un dirigente comunale 

La citazione, davanti a un evento per lui certamente storico, per sdrammatizzare l’emozione la sceglie da un film di Fantozzi: «Ho la salivazione azzerata». E poi ride tra soddisfazione e quasi terrore, Giovanni Battista Ena, 54 anni, che al Comune è responsabile del settore Finanze e Tributi. Ma il tributo, stavolta, lo fanno a lui: sarà l’Alter Nos della prossima festa di Sant’Efisio, il primo maggio. A sceglierlo è stato il sindaco Paolo Truzzu, che l’ha annunciato in Consiglio comunale, e a giudicare dall’enorme quantità di messaggini che ha subito cominciato a ricevere, quella di Ena è una scelta apprezzata da ogni parte politica.

Scelta equidistante

Un dirigente comunale, dunque, e non un consigliere come avviene di solito, per un fatto di sensibilità istituzionale: Truzzu è a fine mandato ed evita una scelta, per così dire, politica. Lo fece prima di lui Massimo Zedda alla fine del suo mandato: scelse per la prima volta una donna e, sempre in discontinuità con il passato, una dirigente comunale. In quell’occasione il ruolo fu affidato a Raffaella Lostia. Una piena sintonia, almeno su questo, tra l’ex sindaco di sinistra e il quasi ex di destra, le cui decisioni hanno un altro punto in comune: Lostia non sapeva andare a cavallo, ed Ena non si nasconde dietro una zampa: «Mai salito in sella». Considerato che Lostia se la cavò egregiamente, ed era la pioniera dei dirigenti comunali, Ena può tranquillizzarsi, oltre che andare all’ippodromo tutti i giorni a partire da oggi.

La gioia

«Sono emozionatissimo», sorride adesso Ena, al quale nei giorni scorsi il sindaco Truzzu aveva chiesto una generica disponibilità a indossare gli abiti dell’Alter Nos. «Il fatto di essere stato scelto mi onora tantissimo, ma sono anche spaventato e, a dirla tutta, non ho l’abitudine a tutta questa visibilità». Cattolico praticante, Ena ha seguito tra il pubblico diverse Feste di Sant’Efisio vivendone soprattutto il senso religioso, cioè lo scioglimento del voto con il Martire guerriero per aver liberato Cagliari dalla peste. «Mi è sempre piaciuta, la Festa di Sant’Efisio, e con l’aumentare dell’età l’apprezzo sempre di più. Oltretutto, mi piace il fatto che, negli ultimi anni, il folklore abbia lasciato sempre maggiore spazio al senso religioso», aggiunge il dirigente.

La disavventura

Un’emozione intensa e positiva, quella che il sindaco Truzzu regala al dirigente di Finanze e Tributi del Municipio, forse anche come risarcimento di un’emozione altrettanto intensa, ma negativa: quella toccata a Ena nel settembre dell’anno scorso, quando qualcuno appiccò il fuoco alla sua moto e alla sua auto parcheggiata tra i pilotis del condominio cagliaritano in cui abita. Un attentato incendiario che, secondo praticamente tutti, era legato proprio al suo ruolo di dirigente del settore Finanze e Tributi del Comune. Ora, indossato l’abito dell’Alter Nos, Ena rappresenterà la Municipalità nella festa «che non ha eguali in tutto il mondo. Infatti», chiude sempre più emozionato, «è un onore enorme per il quale sono molto grato al sindaco».

