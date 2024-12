Nominato il nuovo vescovo della diocesi 

«Il primo pensiero è per gli operai della Portovesme srl e per le famiglie dei due ragazzi che sono deceduti una settimana fa, per i quali non ho mancato di pregare». Si è presentato così, con lo sguardo già rivolto alla sua comunità, don Mario Farci, 57 anni, che ieri mattina è stato nominato nuovo vescovo della diocesi di Iglesias.

La nomina

L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, che alle 12 in punto ha letto la missiva della Nunziatura Apostolica del Vaticano. Ordinato presbitero nel 1991 a Quartu Sant’Elena, sua città natale, monsignor Farci è preside della Pontificia facoltà teologica della Sardegna. Per la presa di possesso della sede, ora amministrata dal cardinale Arrigo Miglio dopo la rinuncia di Giovanni Paolo Zedda nel 2022, dovrebbe volerci ancora qualche mese, con l’insediamento previsto per febbraio. «Non nego che avessi fatto i miei progetti: pensavo di portare avanti i miei impegni pastorali con i malati e concludere il mandato di preside nella facoltà, magari accettando un secondo mandato, terminato il quale avrei gradito guidare una piccola parrocchia», ha premesso Farci. «La nomina mi è giunta improvvisa, ma mi affido alla volontà di Dio e mi metto a disposizione di quello che la Chiesa vorrà. Vado a Iglesias con l’atteggiamento del servo».

In città

«Non conosco a fondo la mia nuova comunità, ma da quello che ho potuto vedere ho l’impressione che si tratti di una bella famiglia. Vado in quel Comune che nel Medioevo era chiamato Villa di Chiesa: mi auguro di contribuire a far sì che la Chiesa diventi sempre più una bella villa, non lussuosa certo, ma una casa in cui tutti e tutte possano trovare accoglienza e amore». La nomina arriva in un momento particolare per la diocesi, che nell’ultimo periodo si è dovuta confrontare con la scomparsa di Aurora Marcia e Riccardo Lai, e con la notizia della cancellazione di centinaia di posti di lavoro a Portovesme. «Il vescovo è colui che condivide con il suo popolo il cammino, cercherò di essere partecipe delle gioie, dei dolori, delle fatiche e delle speranze di tutti i fedeli». Un lunghissimo applauso è seguito alla lettura della nomina da parte di Baturi, il primo a congratularsi con Farci: «È un momento importante per lui e per la Chiesa d'Iglesias, – ha detto - ma anche per quella di Cagliari, che vede con gioia un proprio figlio essere elevato, eletto a successore degli apostoli».



