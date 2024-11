Nominati ieri presidenti e vice delle 5 commissioni consiliari 

Dopo poco meno di un mese dall’istituzione delle commissioni consiliari, arrivata lo scorso 29 ottobre, ieri è stato il giorno della nomina di presidenti e vicepresidenti, con le commissioni che da questo momento sono pronte per diventare operative.

Per la prima, relativa a urbanistica, lavori pubblici, servizi tecnologici, sostenibilità e green economy, manutenzioni, turismo, spettacolo, cultura, tradizioni popolari e vitivinicole e università, la presidenza va a Maria Caterina Argiolas, con il ruolo di vice che spetterà ad Andrea Zucca. La seconda commissione, su bilancio, statuto e regolamento, commercio, Suape, attività produttive, istruzione e politiche giovanili, sarà presieduta da Ramona Perra, mentre vice è Alberto Corda. Bernadette Ibba e Franca Cicotto erano state elette lo scorso 14 novembre rispettivamente presidente e vicepresidente a guida della terza commissione, relativa a politiche sociali, per la famiglia, della casa e del lavoro, ambiente, igiene urbana, arredo urbano, cimitero e beneficenza pubblica. Per la quarta, su viabilità e traffico, sicurezza urbana e benessere animale, la scelta è ricaduta su Manuela Ambu alla presidenza e Maria Francesca Congiu come sua vice. A Maura Serri e Massimiliano Cao le nomine di presidente e vice della quinta commissione, sanità e sport, mentre la sesta commissione, di controllo e garanzia, è guidata dall’opposizione, con a capo Efisio Sanna e Maria Caterina Argiolas sua vice.

