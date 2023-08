Nominati i primari negli ospedali dell’Asl 8 

Nominati e già operativi i direttori dei reparti di Malattie infettive, Pneumologia e Anatomia patologica dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, e presto saranno ultimate le altre procedure per i concorsi. «Il management aziendale in poco più di anno ha ritenuto strategico e fondamentale l’avvio delle procedure concorsuali per la nomina dei primari dei reparti ospedalieri le cui sedi erano vacanti», dice il direttore sanitario dell’Asl, Roberto Massazza: «Contestualmente si stanno concludendo le diverse procedure di concorso avviate da Ares per l’attribuzione degli incarichi».

L’azienda sanitaria sottolinea che «è il raggiungimento di uno degli obiettivi prefissati all’insediamento della direzione aziendale». Le nomine, aggiunge Massazza, «sono un atto indispensabile per dare gambe all’azienda sanitaria locale 8 nata il primo gennaio 2022, perché consente di dotare l’Azienda di una catena di comando solida».

Con l’attribuzione degli incarichi per la nomina dei direttori di Malattie infettive, Pronto soccorso, Pneumologia e Anatomia patologica, sottolinea il direttore, «restiamo in attesa di ultimare le procedure di concorso già in essere per la Farmaceutica territoriale, la Medicina, l’Spdc 1 e 2, la Chirurgia generale dei presidi ospedalieri Santissima Trinità, Isili e Muravera e l’Endocrinologia».

