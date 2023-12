Nominati 14 cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica 

Cagliari ha 14 nuovi Cavalieri. Ieri in prefettura si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e di una Medaglia d’Oro per “Vittime del Terrorismo”.

Tutti i nomi

Il diploma di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato consegnato allo scrittore, poeta e giornalista Giovanni Bernuzzi; al comandante della Polizia Municipale di Selargius Marco Cantori; alla professoressa ordinaria di Neurologia e direttrice della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università di Cagliari Eleonora Cocco; al sovrintendente capo della Polizia in pensione, Mario Corona; al capitano di fregata in servizio al Comando Marittimo Autonomo Ovest Mario D’Autilio; all’appuntato scelto dei Carabinieri Salvatore Floris; al vice direttore della struttura complessa di Cardiologia con Unità di Terapia intensiva cardiologica del Brotzu Giorgio Giardina; al maresciallo ordinario della Guardia di Finanza in pensione Nazzareno Giffi; al dirigente di ambito territoriale scolastico di Cagliari Peppino Loddo; all’Ispettore della Polizia di Stato in quiescenza Efisio Pilia; al vice questore della Questura di Cagliari Giampiero Putzu e al luogotenente dei Carabinieri in quiescenza Bruno Ventagliò.

Il giovane cardiologo

Al giovane medico cardiologo e ricercatore cagliaritano Enrico Giuseppe Ferro, liceo ai Salesiani, lauree a Yale ed Harvard e una prestigiosa carriera avviata negli Stati Uniti è stata conferita, “motu proprio”, dal presidente della Repubblica, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stata attribuita all’avvocato distrettuale dello Stato Lucia Salis.

Il padre di Pibiri

Infine, è stata consegnata al maestro Marco Pibiri la Medaglia d’Oro per “Vittima del Terrorismo” alla memoria del figlio Alessandro Pibiri, caporal maggiore scelto dell’Esercito Italiano morto in Iraq il 5 giugno del 2006.

L’esibizione del coro

L’evento si è concluso con l’esibizione del Coro Polifonico di Selargius diretto dal maestro Pibiri con l’esecuzione di quattro brani musicali di grande impatto.

