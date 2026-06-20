Nominate quattro Giunte 

Elini ha battuto tutti sul tempo, Ussassai ha seguito a ruota. I centri più piccoli del territorio hanno aperto la staffetta con la nomina dei rispettivi esecutivi. Ieri sera, dopo la proclamazione avvenuta giovedì a Loceri e il Consiglio che si è tenuto in mattinata a Ussassai, è sbocciata la Giunta anche ad Arzana: è nel segno della continuità (quasi totale) dello Stochino-bis. Sempre ieri, in attesa del Consiglio di insediamento che si terrà venerdì prossimo, è stato ufficializzato l’esecutivo di Gairo. All’appello mancano Urzulei (Consiglio convocato per mercoledì 24) e Ilbono (giovedì 25).

Continuità arzanese

Marco Pinna davanti, Fabrizio Deiana di fianco, Diego Piras dietro. È il tridente scelto per accompagnare il sindaco, Angelo Stochino. Tutti confermati. Per Pinna, capace di incamerare 356 preferenze, le deleghe ad Ambiente e usi civici. L’insegnante conserva anche la carica di vicesindaco. Analoghe deleghe (Lavori pubblici e urbanistica) per Fabrizio Deiana e Diego Piras (Bilancio). L’unico volto nuovo è Francesca Nieddu, cui spettano le deleghe a Servizi sociali e cultura. Ieri in Consiglio, il primo cittadino ha distribuito anche deleghe consiliari: a Michele Pau Politiche giovanili, patrimonio e contenzioso, ad Antonio Doa l’Agricoltura e a Davide Nieddu le Servitù militari. Per la prossima settimana sono in arrivo ulteriori deleghe (Sport, sicurezza cittadina e comunicazione) che coinvolgeranno gli altri componenti dell’amministrazione. Già pienamente operativi Michele Pau, laureando in Giurisprudenza, e Davide Nieddu che venerdì, insieme al sindaco, si sono riuniti con il pool di avvocati che studia la difesa sul caso Quirra (la Cooperativa Fra Lavoratori di Jerzu ha chiesto un indennizzo di 3,3 milioni di euro per le migliorie apportate sui 138 ettari di S’Accettori).

Tra novità e conferme

La Giunta di Loceri è l’unica, tra le amministrazioni che hanno già ufficializzato le nomine, ad accogliere un assessore esterno. È Simona Deiana, che ha ricevuto dal sindaco socialista, Gianfranco Lecca, le deleghe a Turismo, cultura e associazionismo. Insieme a Martina Pistis (Urbanistica ed Edilizia privata) compone la quota rosa dell’esecutivo, un fattore di cui era orfana la precedente consiliatura. Della prima Giunta Lecca l’unico sopravvissuto è Luca Mameli: l’avvocato, anche consigliere provinciale, avrà Lavori pubblici e sport. In precedenza era titolare dei Servizi sociali e dell’Ambiente, deleghe che Lecca ha conferito a Ivo Deiana, già sindaco del paese, che in più si occuperà di Sanità, in virtù della sua lunga esperienza professionale di medico dell’Asl Ogliastra. Ieri mattina si è insediato anche il nuovo Consiglio comunale di Ussassai. Il sindaco confermato, Chicco Usai, ha scelto Michela Puddu come sua vice e le ha conferito le deleghe a Lavori pubblici e agricoltura. A Sara Lobina vanno le deleghe di Istruzione e ambiente, a Enrico Lai Turismo, associazionismo e sport. La Giunta di Gairo è operativa. Con Sergio Lorrai trovano posto nel quintetto i quattro consiglieri più votati alle recenti elezioni. Debora Ascedu, la più votata in assoluto con 76 preferenze, è stata nominata vicesindaco con deleghe assessoriali a Servizi e politiche sociali, Ugo Salis, ex vicesindaco (dopo la revoca di Francesco Carta) è l’assessore a Lavori pubblici, viabilità urbana e urbanistica, Anna Rita Depau ha preso Cultura, sanità, attività produttive e sport, mentre Carlo Deiana si occuperà di Ambiente, protezione civile, agricoltura e viabilità rurale.

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