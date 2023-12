Nominata la pariglia che guiderà la Sartigliedda 2024 

Tempo di nomine nel mondo della Sartiglia. Dopo quella del gremio dei Falegnami, che ha scelto come capocorsa Fabrizio Manca, ieri è toccato alla giostra dei ragazzi. Sarà il 17enne Luca Piras a ricoprire il ruolo di Componidoreddu della Sartigliedda; ad affiancarlo Gabriele Piras, 15 anni, e il 14enne Gabriele Palmas, residente a Castelsardo. La nomina è stata ufficializzata alla Pro Loco che da oltre 40 anni organizza la manifestazione che si svolge tra l'ultima domenica e l'ultimo martedì del carnevale. Su Cumpoidoreddu monterà un cavallino di razza Giarab, Montepulciano, di 18 anni.

«Luca è stato indicato dall'associazione ippica Giara Oristanese, ed è stato scelto per la sua grande passione e la costante partecipazione alla Sartigliedda – si legge in una mota della Pro Loco – Con ben 6 stelle colte, nelle sue 7 precedenti partecipazioni, Luca regalerà, insieme ai suoi compagni di pariglia, un bellissimo risultato a tutta la città». La pariglia di testa verrà presentata al Consiglio direttivo della Pro Loco domani alle 19, nella sede di via Ciutadella. In contemporanea verrà presentata anche la giovane che impersonerà la giudicessa Eleonora d'Arborea: Martina Pinna di Ula Tirso. ( m. g. )

