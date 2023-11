Nominata la nuova pediatra, il benvenuto dei genitori e del sindaco 

Si chiama Alessandra Cirina ed è la nuova pediatra di Quartucciu che si prenderà cura dei 914 piccoli pazienti rimasti “orfani” della dottoressa Antonietta Avignone, morta improvvisamente per un malore a 64 anni. Mancano solo gli ultimi dettagli ma oggi o al massimo lunedì l’ambulatorio di vico Nazionale riaprirà le porte alle bambine e ai bambini. Cirina, 35enne, avrà l’incarico per un anno, che può però essere rinnovato.

Un sollievo per i genitori che si erano mobilitati per chiedere di accelerare la sostituzione. «La direzione della Asl di Cagliari ha risolto il problema a tempo di record. Ringrazio in particolare il direttore generale, Marcello Tidore, per la sensibilità dimostrata: quando le istituzioni collaborano efficientemente, tutto si risolve», ha detto il consigliere regionale della Lega Andrea Piras. «Non è stato semplice trovare una soluzione in tempi così rapidi ma il lavoro sinergico e collaborativo tra Comune, Regione e Asl ha dato i suoi frutti e soprattutto una risposta urgente alle nostre famiglie», ha aggiunto il sindaco Pietro Pisu, «Cirina non solo erediterà il grande amore che i piccoli pazienti e i genitori hanno avuto nei confronti della Avignone, ma continuerà a operare nel suo storico ambulatorio».

