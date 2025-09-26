VaiOnline
Il sovrintendente arriva da Cagliari
27 settembre 2025 alle 00:22

«Nomina da revocare» Alla Fenice esplode il caso Beatrice Venezi 

Revocare la nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale del Teatro La Fenice perché «non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale». Lo chiede l’orchestra del lirico veneziano in una lettera al sovrintendente Nicola Colabianchi, ex numero uno del Teatro Lirico di Cagliari, in cui gli orchestrali lamentano «le conseguenze» della nomina: «A sole ventiquattr'ore dall'annuncio si registrano disdette da parte di abbonati storici, un danno non solo economico per il Teatro, ma, soprattutto, d'immagine e di credibilità».

Così, i lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato «lo stato di agitazione permanente» e «si riservano di intraprendere tutte le azioni di lotta sindacale necessarie compresi scioperi, manifestazioni e sit-in per difendere la professionalità dei suoi artisti e il rispetto delle regole democratiche nella gestione della Fondazione», contro la nomina di Beatrice Venezi. Le maestranze «chiedono l’immediata revoca della nomina a direttore musicale di Beatrice Venezi, avvenuta con modalità e tempistiche che hanno calpestato ogni principio di confronto e trasparenza».

