Nomina “blindata” per il manager Asl dopo i dubbi di Ares 

Un parere “problematico” di Ares, una consulenza legale richiesta dalla azienda che esclude criticità e poi le comunicazioni formali dell’interessato che, evidentemente, hanno convinto il direttore generale Antonio Irione e il suo staff legale. La Asl di Olbia “blinda” il manager sanitario Guido Sari, che oltre al prestigioso incarico di direttore del Distretto di Olbia da qualche settimana guida, con un super mandato, anche il Dipartimento Ospedale Territorio, ossia una articolazione strategica della Asl che sta appena sotto le posizioni delle funzioni apicali (direttori sanitati e direzione generale). Sari ha sbaragliato la concorrenza, anzi nella delibera pubblicata nella pagina della trasparenza della Asl si legge che l’incarico è stato revocato alla dottoressa Annamaria Sanna e conferito contestualmente “al Direttore del Distretto di Olbia, Dott. Guido Sari”. Il manager (un fisiatra affermato) ha scalato velocemente l’organigramma della Asl di Olbia, ma l’azienda ha dovuto risolvere una serie di problemi di non poco conto con pareri di Ares e un consulenza legale pro veritate.

Reati prescritti

Lo specialista e manager sanitario (ex dirigente di Medicina fisica e riabilitazione della Asl7 di Carbonia) è rimasto coinvolto in una vicenda sfociata in un processo celebrato davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari. La Procura ipotizzava presunte regalie a sanitari da parte di un’azienda specializzata in vendita di supporti ortopedici. La Asl di Olbia ha preso atto della conclusione della vicenda, la prescrizione ha cancellato i reati contestati. Va detto subito che la responsabilità di Sari non è stata mai provata (lo specialista è innocente) e la questione giudiziaria è chiusa, ma per la Asl, ovviamente, il problema si è posto. Come è stata affrontata anche la questione del controllo, in passato, delle quote di una clinica privata di Olbia. L’azienda ha sborsato un bel po’ di quattrini per avere un parere da uno studio legale specializzato che ha escluso problematiche di inconferibilità degli incarichi e di conflitto di interesse. E per Sari si aperta la strada di un incarico chave. Ecco i settori e gli ambiti sui quali il manager esercita il controllo: Direzione Medica del Giovanni Paolo II di Olbia, del Paolo Merlo di La Maddalena e del Paolo Dettori di Tempio, Distretto di Olbia, Distretto di Tempio, Distretto di La Maddalena, Farmacia Territoriale, Direzione Servizio Professioni Sanitarie, Direzione Servizio Professioni Tecniche, Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale, Assistenza Domiciliare e Farmacia Ospedaliera.

Carte a posto

Le carte sono tutte a posto, nella pagina del Portale della amministrazione trasparente ci sono anche le dichiarazioni dell’interessato che escludono incompatibilità e conflitti di interesse. Lo scorso anno Ares aveva invitato la Asl a un approfondimento, ma gli avvocati incaricati dall’azienda hanno “blindato” la nomina del fisiatra.

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