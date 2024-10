Nomina alla Asl 8 revocata su richiesta dell’assessorato 

Una nomina revocata, quella di Graziella Boi alla direzione del Dipartimento di salute mentale e dipendenze. E un regolamento che salta per aria. Tutto in una delibera e nel giro di pochi giorni. Succede alla Asl di Cagliari, guidata dal manager Marcello Tidore che, in un solo atto, è stato costretto a fare marcia indietro su una nomina decisa una settimana fa e a sconfessare la modalità di gestione dei dipartimenti della Asl, deliberata il 2 luglio. Un provvedimento, quello di ieri, che non è stato adottato in totale spontaneità: ai piani alti dell’ospedale Marino, che ospita la sede della Asl, è arrivata una comunicazione dell’assessorato regionale alla Sanità, che «ha espresso alcune riserve in merito alle modalità di nomina» di Boi e sul «presupposto regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti aziendali» sulla base del quale è stato conferito l'incarico. Tutto sbagliato, secondo l’assessorato, tutto da rifare: è stato chiesto «l'immediato ritiro».

Graziella Boi è la vedova del leader dell’Udc Giorgio Oppi, scomparso a luglio del 2022. Il 17 ottobre il direttore generale della Asl di Cagliari – sulla quale si erano a lungo concentrati gli interessi politici del politico defunto – ha deciso di conferirle l’incarico di direzione della Salute mentale, che lei aveva ricoperto in via provvisoria fino a giugno. Tidore ha dato mandato di esecuzione al servizio Risorse Umane della Asl. La delibera con l’incarico è del giorno successivo, il 18: Boi avrebbe dovuto guidare il dipartimento per tre anni, con una maggiorazione di stipendio di circa 17 mila euro all’anno «a partire dalla data di sottoscrizione del contratto». Intanto la dottoressa avrebbe mantenuto il ruolo di vertice della sua struttura complessa.

Ma in assessorato non hanno gradito. E dagli uffici è partita una nota che ha smontato l'assegnazione dell'incarico, ma non solo: è stato contestato anche il regolamento che disciplinava le modalità di nomina. Così Tidore ha dovuto riprendere in mano la pratica e sottoscrivere una nuova delibera, per cancellare le precedenti. Perché« l’interpretazione del quadro normativo di riferimento non permette al momento la pacifica e immediata applicazione delle norme oggetto dei rilievi» della nota dell’assessorato, «rendendo necessario un approfondimento in merito».

Se il ruolo di Boi era stato assegnato con un provvedimento, non arriverà invece alla firma quello che prevedeva, secondo indiscrezioni, l'assegnazione del distretto di Quartu a Mario Nieddu, che da leghista era stato assessore regionale alla Sanità: in questo caso, stando a quanto si apprende, lo stop è stato preventivo.

