Nomi per le Regionali: tensione negli schieramenti, trattative in alto mare  

Settembre è alle porte e, quando mancano poco più di cinque mesi alle Regionali, fare sintesi sui candidati alla presidenza è diventata una necessità. Di questo sono consapevoli tutte le forze in campo, tuttavia in entrambi gli schieramenti si fa una certa fatica a trovare soluzioni condivise.

Centrosinistra-M5S

La coalizione che mette assieme centrosinistra e M5S si è riunita una volta sola, il 7 luglio scorso. A quasi due mesi di distanza il tavolo non è stato ancora convocato per la seconda volta, ma le indiscrezioni sui nomi papabili trapelano lo stesso: il segretario del Pd Piero Comandini, il sindaco Dem di Iglesias Mauro Usai, gli ex parlamentari Gavino Manca e Romina Mura, il deputato del Pd Silvio Lai. Poi, il sindaco di Quartu Graziano Milia. E per il M5S: la deputata Alessandra Todde, la consigliera regionale Desirè Manca. In realtà, stando al regolamento che il movimento si è dato sulle candidature, la vicepresidente non potrebbe scendere in campo. L’articolo 3 proibisce a chi si trova al primo mandato di candidarsi a un’altra carica elettiva.

Il caso

Letteralmente, c’è scritto che «non possono avanzare la loro candidatura coloro che ricoprano attualmente una carica elettiva, salvo che la stessa non abbia scadenza nell’anno 2023; coloro che abbiano svolto due mandati elettivi a qualunque livello istituzionale (è escluso dal conteggio del limite dei due mandati elettivi un mandato da consigliere comunale); coloro che abbiano tenuto condotte in contrasto con i principi, valori, programmi, nonché con l’immagine del M5S». La situazione dell’ex viceministra rientra nella prima fattispecie e, se dovesse andare in porto la sua candidatura, cadrebbe un altro dogma del M5S. Todde deve anche fare i conti con i colleghi sardi del movimento che preferirebbero altre soluzioni. La deputata gode però del favore di alcuni componenti del Pd sardo e dell’Alleanza Rossoverde. Vista la difficoltà a convergere su un nome, centrosinistra e pentastellati potrebbero sempre optare per le elezioni primarie, che però quasi nessuno vuole. E più il tempo passa, meno concrete diventano le possibilità di celebrarle.

Centrodestra

Sul fronte del centrodestra negli ultimi giorni si registra uno strano silenzio. «La sensazione», spiega un esponente della coalizione, «è che i tre contendenti principali si stiano affidando più a dinamiche nazionali». I tre contendenti sarebbero sicuramente l’attuale governatore Christian Solinas (che ha già incassato l’endorsement di Matteo Salvini), il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (FdI), e un esponente di Forza Italia (forse il deputato Pietro Pittalis). Tutti nomi che «hanno deciso di giocare le proprie carte facendo riferimento a strategie legate al tavolo romano». Questo vuol dire che a contare, a questo punto, è il loro livello di gradimento rispetto allo stesso Salvini, alla premier Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani. Altre soluzioni sono certamente possibili: alla fine la Lega potrebbe indicare un nome nuovo, mentre Fratelli d’Italia avrebbe anche nomi diversi da Truzzu su cui puntare, e Forza Italia potrebbe pure decidere di spingere per il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. (ro. mu.)

