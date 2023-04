Nomi noti in corsa per il Comune 

A Macomer le liste sono pronte. Tre schieramenti, salvo colpi di scena, si confronteranno alle elezioni comunali di fine maggio con candidati che rappresentano vari settori, come sport, cultura e imprenditoria. La maggioranza uscente ha ritrovato l’unità reinserendo nella lista capeggiata da Rossana Ledda (56 anni, imprenditrice, vice sindaca e assessore alle politiche sociali) elementi di spicco, quali Gianfranco Congiu e Andrea Rubattu. Otto donne e otto uomini i candidati. Rossana Ledda può contare soprattutto sulla presenza del sindaco uscente Antonio Succu e dell’ex assessore Marco Manus e sulle new entry, quali Alessia Trogu (laureata in scienze della comunicazione), Umberto Guiso (imprenditoria), Monica Tolu (vicina al mondo cattolico), Gina Falchi, insegnante.

Le opposizioni

Dall’altra parte sembra non sia stata accolta la proposta del Forum per la Rinascita di Macomer di unire le forze che hanno rappresentato, negli ultimi dieci anni, l’opposizione alla giunta Succu. Pronta al confronto elettorale la lista Macomer 2030, con candidato sindaco Luca Pirisi (35 anni, economista), e un gruppo giovane, multiculturale, comprese nove donne, tra cui Azzurra Lochi, dell’associazione ProPositivo, Luciana Uda, della libreria Emmepì, Sara Bikri che rappresenta l’associazione della comunità marocchina, Franca Spanu, presidente dell’associazione Sant’Antonio. E poi Lorenzo Sanna, massimo rappresentante della Foi, vice presidente di Confindustria, e Tino Deriu per il mondo dello sport.

Presenta tanti personaggi del mondo dello sport la lista Macomer Civica, capeggiata da Riccardo Uda, 56 anni, avvocato, già sindaco dal 2008 al 2013. Tra i candidati Maria Luisa Muzzu, in corsa come sindaco nel 2018, e il medico Teresa Bucciarelli. Danno forza allo schieramento anche tre elementi del mondo dello sport con la vecchia gloria del calcio locale, Mariano Barria (presidente del As Macomer), Danilo Masala, direttore della piscina, e Maurizio Muzzu, dell’associazione sportiva Padel Macomer.