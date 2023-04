Nomi di primissimo livello 

«È giusto che ci sia tanta aspettativa, perché i nomi che si presenteranno a Cagliari sono di primissimo livello. Noi speriamo di averli quasi tutti, anche se facciamo il tifo per gli italiani a Madrid». È il direttore del torneo Paolo Lorenzi, ai microfoni di Radiolina, ad accendere ulteriormente le aspettative degli appassionati sardi e non solo. «Ci aspettavamo tanti giocatori forti e avere dei giocatori primi 20 del mondo come possono essere Coric o lo stesso Musetti, con i grossi risultati che ha fatto finora. Poi non possiamo scordarci di Sonego, di Schwartzmann, insomma tanti top che faranno bene a Cagliari». L'ex davisman azzurro spegne le speranze di vedere anche Matteo Berrettini: «Matteo ha avuto un infortunio di due centimetri sugli addominali. Il suo recupero per Cagliari è davvero molto difficile, non si sa se riuscirà a presentarsi a Roma. È un peccato, perché speravamo di averlo all'ultimo momento».

Come Roma

Il torneo è a livello di un Atp 250, che per regolamento non si può disputare in contemporanea con un Master 1000 (si gioca a Madrid), ha ricordato Lorenzi, che ha spiegato come sia stato deciso di giocare a Cagliari con le stesse condizioni del 1000 di Roma, dalle palline ai campi con la stessa terra rossa. «I giocatori troveranno le stesse identiche condizioni di Roma. Lo abbiamo fatto soprattutto perché molti giocatori vengono a Cagliari per preparare Roma, visto che Madrid, essendo in altura, ha condizioni diverse». Paolo Lorenzi, che ha ricordato la partecipazione ai tornei sardi a inizio carriera, ha chiosato augurandosi tanto pubblico: «Mi hanno sempre detto che il pubblico sardo è molto caloroso. Mi aspetto tanta gente, soprattutto vorrei vedere tanti ragazzi giovani, perché l'obiettivo di questo torneo e, oltre che portare grandi campioni, è di promozione del tennis. Spero che tanti ragazzi sardi si possano avvicinare a questo sport proprio con questo torneo».

A caccia di wild card

Intanto ha preso il via l'Open Tc Cagliari to Superchallenger 175, che mette in palio una wild card per le qualificazioni del torneo. Mentre Jacopo Sanna ha approfittato del forfait di Jacopo Bernasconi, Daniel Matteo Lena ha regolato con un doppio 6-2 Tomas Solazzi.