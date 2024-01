Nome del centrodestra, si va alla stretta finale: l’ora del tavolo regionale  

Qualunque sia la scelta finale, si punta a chiudere subito. Dopo il pressing insistente dei centristi, quasi sicuramente per domani sarà convocato il tavolo regionale del centrodestra. Tre soluzioni possibili per la corsa alla presidenza della Regione: la conferma dell’uscente Christian Solinas (Psd’Az-Lega), la candidatura del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia), un terzo nome magari legato all’imprenditoria, cioè a quella comunità molto forte grazie alla quale – per usare le parole di Matteo Salvini – «oggi la Sardegna ha il record nella crescita del reddito pro capite».

«Basta attese»

Ma di procedere in estenuanti trattative, a due settimane dalla presentazione dei simboli e a tre da quella delle liste, non se lo può permettere più nessuno. «Il tempo della ricreazione è finito», ha detto ieri un esponente del grande centro, «e se il tavolo regionale è coraggioso», è il punto di vista di un esponente dei FdI, «allora di può davvero uscire con un nome mercoledì. In caso contrario, la sintesi potrebbe slittare di dieci giorni, quando avere il candidato sarà obbligatorio».

Unità

Al di là dei nomi, questa lunga battaglia per la candidatura ruota tutta attorno al concetti di continuità, discontinuità e unità. In nome della continuità chiede ancora fiducia il governatore Solinas. L’ha detto bene in occasione della conferenza stampa di fine anno: «L’insieme delle cose fatte e dei progetti avviati prende il verso del mantenimento di una continuità e una stabilità nel governo della Regione. Confido nel buon senso e nella capacità strategica, oltre che tattica, di tutti i partiti della coalizione. A mio avviso, invece, non ci sono le condizioni e nemmeno le ragioni per chiedere discontinutà». E se non fosse più lui il candidato, «a quel punto non si potrebbe parlare più di centrodestra civico e sardista che ha governato finora, e ciascun partito si troverebbe a fare le sue scelte». A invocare discontinuità, pur partendo dalle cose fatte da Solinas, è FdI, soprattutto in nome dei mutati rapporti di forza nello schieramento. Poi c’è da fare il discorso dell’unità, forse il più importante di tutti, affrontato sempre da Salvini in occasione della sua ultima visita: «Ho stima per Solinas che ha ben lavorato in questi cinque anni». E tuttavia, «facciamo parte di una coalizione che deve restare unita ed è giusto che ognuno porti il suo contributo». Quindi: va bene la continuità, ma bisogna essere uniti nel promuoverla.Ora, non è detto che tutte le sigle presenti al tavolo domani diranno unitamente sì a Solinas. Truzzu, d’altra parte, avrebbe la contrarietà di Lega e Psd’Az. Se il nome uscirà da questo tavolo, allora sarà quasi per alzata di mano.

Un altro nome

Se poi si andasse in parità, o comunque si finisse in una situazione di stallo, ecco allora che diventerebbe percorribile la terza via. In questo caso le trattative si riaprirebbero e a quel punto il nome potrebbe davvero essere fatto in via ufficiale a ridosso della presentazione delle liste. Il tavolo nazionale, intanto, resta a guardare, pronto a rientrare in campo se le scelte del regionale non dovessero essere considerate soddisfacenti.

