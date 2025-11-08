Nomadismo digitale, esperti a confronto 

Si è svolto nella cornice del lago di Gusana il primo “Gavoi digital nomad summit” che ieri ha richiamato amministratori locali ed esperti di nomadismo digitale. Il paese da mesi è attivo per intercettare lavoratori interessati alla nuova frontiera 2.0. In una tavola rotonda si è parlato di nuove sinergie col territorio dove decollano analoghe strategie come “Work from Ollolai”. Il dibattito, promosso dal Comune con il contributo di Fondazione Sardegna e associazione Malik, ha ospitato il sindaco Salvatore Lai, la direttrice del Gal Gennargentu-Barbagia-Mandrolisai Claudia Sedda, Lucio Pascarelli, referente del Comitato tecnico scientifico del progetto, e Luca Columbu di Live & Work from Ollolai. Poi i contributi di Alberto Mattei, presidente dell’Associazione italiana nomadi digitali, dell’assessora regionale Mariaelena Motzo, della presidente della Commissione Lavoro della Regione, Camilla Soru, della presidente di Anci Sardegna Daniela Falconi, del presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini, di consiglieri regionali e di Giuseppe Melis dell’Università di Cagliari. (g. i. o.)

