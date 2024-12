Nomadi in concerto sul Gennargentu  

I Nomadi si esibiranno sul Gennargentu per le feste di fine anno e i loro fan sognano già un concerto sotto la neve. Il programma “Natale in Montagna” stilato dalla Pro Loco di Desulo in collaborazione col Comune e l’assessorato regionale al Turismo si arricchisce di nuovi eventi.E mentre la pista di pattinaggio di Piazza Sant’Antonio Abate si avvia alla chiusura di domenica 15 si alternano gli altri appuntamenti in calendario, col concerto del celebre gruppo atteso per il 29 dicembre in località Su Filariu (ore 15,30).Per la band impegnata nel Live Tour, un’esibizione alternativa ad oltre 1300 metri. Gratuito l’ingresso all’evento, che per l’occasione sarà ospitato in una tensostruttura riscaldata, col proseguo della serata insieme alla dj Jessie Diamond.

Seguendo gli intenti dell'assessorato - specifica la presidente della Pro Loco Alessandra Peddio - si punta a offrire un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, oltre che un potente veicolo promozionale per l'interno areale del Gennargentu».Aggiunge Peddio: «In questo modo la montagna diviene sempre più luogo di attrazione, oltre che con le sue bellezze naturali anche con un momento di musica e condivisioni».

Nel frattempo, al paese, le strutture ricettive si preparano per il fine settimana, pronte ad accogliere i visitatori incantati dagli scenari imbiancati risalendo dal valico di Tascusì fino a S’Arena e al rifugio di Sa Crista.

