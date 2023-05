Maggio, mese mariano per eccellenza, a Sorso si caratterizza per una serie di eventi e celebrazioni dedicati al culto e alla devozione della Madonna venerato sotto il titolo di “Noli me tollere”. Videolina oggi trasmetterà in diretta, dalle 10.15, la solenne celebrazione eucaristica dal santuario di Sorso. Il commento sarà curato in studio da Gianni Zanata con Giampaolo Ortu, della Pia Associazione “Noli me tollere”, in collegamento Franco Ferrandu.

L’evento è legato all’apparizione della Madonna, nel 1208, a un povero paesano muto dalla nascita. Miracolosamente riuscì a parlare e rivelare il messaggio della Vergine. Popolo e sacerdoti, giunti sul luogo dell’apparizione non trovarono nulla. Venne ritrovata ai piedi di un olivo con la scritta Noli me Tollere .