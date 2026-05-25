VaiOnline
Telecomando
26 maggio 2026 alle 00:17

“Noli me Tollere” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il mese di maggio, mese “mariano” per eccellenza, a Sorso si caratterizza per una serie di eventi e celebrazioni dedicati al culto e alla devozione della Madonna venerato sotto il titolo di “Noli me Tollere”. Un evento legato all’apparizione della Madonna, nel 1208, a un povero paesano muto dalla nascita. Miracolosamente riuscì a parlare e rivelare il messaggio della Vergine. Popolo e sacerdoti, giunti sul luogo dell’apparizione non trovarono nulla. Venne ritrovata ai piedi di un olivo con la scritta «Noli me Tollere»: la Madonna voleva essere venerata in quel luogo e che lì venisse edificato un santuario in suo onore. Videolina trasmetterà in diretta, oggi a partire dalle 10.30, la solenne celebrazione eucaristica dal santuario di Sorso. In studio Stefano Birocchi e in collegamento Franco Ferrandu.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Strade di sangue

Due motociclisti morti in 24 ore

Il 34enne baroniese ucciso dal guardrail. Tedesco finisce in una scarpata a Orani 
Fabrizio Ungredda Fabio Ledda
L’attesa.

«Per Marco possiamo solo pregare»

Serafino Corrias
Dramma a Nurri

Bimbo ucciso dal trattore: «Non l’ho visto»

Il pianto del padre che era alla guida del mezzo agricolo ora sotto sequestro: inchiesta della Procura 
Luigi Almiento
La Consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l’agrivoltaico concesse dal ministero dell’Ambiente

Aree idonee, per la Regione vittoria amara

Annullato l’ok ai pannelli perché ignorò la legge sarda: che però ora non esiste più 
Enrico Fresu
L’enciclica

«Dobbiamo disarmare l’intelligenza artificiale, ripartiamo dall’umano»

Leone a 135 anni dalla Rerum Novarum E sulla guerra scrive: «Non è mai giusta» 
Amministrative 2026

Guspini, due sfidanti per il sindaco De Fanti: centrosinistra diviso

Marco Pala e Simona Cogoni in corsa per il ribaltone politico 
Giovanni G. Scanu
amministrative

Venezia fa sorridere il centrodestra

Trionfa Venturini. Il Campo largo si riprende Pistoia ma perde anche Reggio Calabria 