Il mese di maggio, mese “mariano” per eccellenza, a Sorso si caratterizza per una serie di eventi e celebrazioni dedicati al culto e alla devozione della Madonna venerato sotto il titolo di “Noli me Tollere”. Un evento legato all’apparizione della Madonna, nel 1208, a un povero paesano muto dalla nascita. Miracolosamente riuscì a parlare e rivelare il messaggio della Vergine. Popolo e sacerdoti, giunti sul luogo dell’apparizione non trovarono nulla. Venne ritrovata ai piedi di un olivo con la scritta «Noli me Tollere»: la Madonna voleva essere venerata in quel luogo e che lì venisse edificato un santuario in suo onore. Videolina trasmetterà in diretta, oggi a partire dalle 10.30, la solenne celebrazione eucaristica dal santuario di Sorso. In studio Stefano Birocchi e in collegamento Franco Ferrandu.