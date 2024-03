Noleggio transenne, causa da 312mila euro 

Due euro al giorno per ogni metro lineare transennato dal Comune. È il canone che l’amministrazione pretende per il noleggio delle barriere di protezione che vengono apposte in caso di edificio pericolante. E siccome spesso le transenne rimangono anche per anni, poi alla fine la cifra richiesta può diventare enorme. È quanto capitato ad un cittadino di 83 anni che si è visto recapitare un avviso di pagamento di 312.317,69 euro per 17 transenne (un totale di 42 metri) tenute per 9 anni davanti ad un edificio pericolante della sua famiglia. Un salasso che ha fatto immediatamente scattare la causa giudiziaria.

L’atto di citazione

A trascinare il Comune in giudizio davanti al Tribunale civile sono gli avvocati Emanuele Pizzoccheri Orofino e David Loi Mojtehadi, difensori dell’anziano proprietario. Dopo una serie di avvisi, il Comune ha fatto arrivare (il 9 febbraio scorso) la richiesta di pagamento da oltre 300 mila euro per il “noleggio transenne”. La vicenda nasce dalla messa in sicurezza di un vecchio edificio nella zona del Poetto, da cui nel 2010 erano iniziati a cadere pezzi di intonaco a causa del normale decadimento e degli agenti atmosferici. Così, il 13 agosto di quell’anno, gli operai sono intervenuti d’urgenza piazzando le 17 transenne per un totale di 42 metri. Emerge così che, per il noleggio delle transenne, ila Giunta Municipale nel 2006 ha approvato un regolamento che prevede il pagamento di 2 euro al metro lineare al giorno per ogni transenna pubblica sistemata e che risulta essere noleggiata. Le barriere di metallo sono ciascuna lunghe circa due metri e su internet sono in vendita anche a poco più di cento euro l’una. Ma non pensando si dovesse pagare, sono rimaste lì a lungo.

I lavori alla facciata

L’edificio pericolante era di proprietà di varie persone, alcune delle quali molto anziane, tanto che (nonostante gli avvisi e le ordinanze) alla fine sono passati nove anni prima che fossero completati i lavori di ripristino. Nel frattempo sono arrivati degli avvisi ai proprietari: due anni dopo l’intervento, nel 2012, la cifra per il noleggio delle transenne era diventata di 55.400 euro, poi nel 2014 era salita a 158mila euro. Poi nel 2018 ammontava a 342mila euro e, alla fine, dopo un ricalcolo, è scesa a 312 mila che ora il Comune sta sollecitando con un’ingiunzione di pagamento. Lo spirito del regolamento, con ogni probabilità, era quello di fare in modo che le transenne restassero il meno possibile e che i lavori venissero effettuati dai privati in tempi rapidi così da non occupare suolo pubblico. Ma sta di fatto che ora sulla vicenda si pronunceranno i giudici.

La causa

Gli avvocati, nel frattempo, affilano i codici e la causa sarà presto radicata in Tribunale. I legali contestano sia la legittimità degli atti notificati nel corso degli anni, sia l’ingiunzione di pagamento, ritenendo il credito non esigibile. Ora bisognerà attendere qualche mese per capire come potrebbe andare a finire.

