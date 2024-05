Noleggio gommoni, stagione salva 

Settanta gavitelli nello specchio acqueo della banchina di levante. Subito e a costo zero per gli operatori del diporto commerciale tagliati fuori dal porticciolo turistico di Arbatax. Raccogliendo i solleciti del prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, e del sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, l’autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna prende di petto la situazione, annunciando la svolta immediata. A illustrare la novità, ieri pomeriggio in Comune, è stato Massimo Deiana, presidente dell’Authority, che ha incontrato autorità e diportisti. Nei prossimi giorni l’Autorità allestirà il campo boe provvisorio (fino a settembre) di cui si farà carico dei costi.

Il presidente

Tredici società del Consorzio operatori del diporto Arbatax sono rimaste paralizzate, con 130 gommoni ancora a terra per carenza di spazi. Troppi per non adottare decisioni d’emergenza. Deiana ha illustrato la novità: «Valutata la situazione, che non possiamo risolvere in tempi stretti, e soprattutto recependo le richieste di sindaco e prefetto in virtù dell’emergenza sociale, abbiamo ovviato allestendo un campo boe lungo la banchina di levante per consentire di lavorare agli operatori». Oggi scadono i termini per la presentazione delle istanze di concessione dell’area Pagnottelli che ospiterà un’altra quarantina di gommoni: sono in corsa lo stesso Consorzio, la Levante Arbatax e la Turismar. «Al netto di questa decisione - ha precisato Deiana - faremo valere tutte le nostre ragioni perché non è è accettabile che un intero comparto sia rimasto senza lavorare a causa di atteggiamenti non in linea con i principi delle concessioni».

Le reazioni

«La collaborazione leale tra istituzioni coinvolte - ha detto il sindaco Ladu - ha consentito di garantire agli operatori, che da decenni svolgono un’attività di elevata qualità professionale, di poter avviare la stagione turistica. Ringraziamo prefetto, comandante del porto e presidente dell’Authority per la proficua collaborazione che ha portato al risultato che abbiamo contribuito a promuovere». Ladu ha pure annunciato una novità: «Presenteremo il nuovo Piano di utilizzo del porto che contiene diverse novità». Soddisfazione è stata espressa da Flaviano Stochino, presidente del Cda Consorzio operatori del diporto Arbatax: «Sindaco, prefetto e Authority hanno compreso il momento delicato e si sono attivati per poter garantire il lavoro alle società. Siamo soddisfatti di questo primo passo che ci permette di respirare».

