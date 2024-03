Noleggio con conducente, aperto il bando 

Nuove concessioni per il servizio di noleggio con conducente da svolgere in città. Il Comune infatti ieri ha pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di quattro autorizzazioni.

«Per ottenere la licenza di esercizio del servizio di noleggio con conducente per veicoli fino a nove posti è richiesto il possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it – si legge in una nota dell’a mministrazione comunale – E ogni partecipante può concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione».

La domanda di partecipazione al bando, indirizzata al Comune (settore Sviluppo del territorio - Suape) dovrà essere inviata entro il 4 aprile tramite raccomandata, oppure consegnata a mano all'ufficio Protocollo (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17) o infine inviate all’indirizzo Pec istituzionale@pec.comune.oristano.it.

Per avere altre informazioni ci si può rivolgere agli uffici del servizio Attività produttive (0783/791356), aperti al pubblico su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il martedì dalle 15.30 alle 17.30.

