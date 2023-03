Noleggio bici, una stazione davanti al municipio 

Le bici a noleggio sono arrivate anche in piazza Cellarium, davanti al municipio di Selargius. Dopo quella di via delle Begonie, si tratta della seconda stazione in città di BikeMet, il servizio di bike sharing della Città metropolitana di Cagliari che mette a disposizione di cittadini e turisti una nuova forma di mobilità a impatto zero per gli spostamenti a breve distanza nei quattro Comuni aderenti al progetto: oltre Selargius ci sono Monserrato, Assemini, Elmas.

Nei giorni scorsi l’ultimo passaggio formale con il sì dell’esecutivo comunale di Selargius al pagamento della spesa per l’energia elettrica: mille euro per due anni. Un costo di 500 euro all’anno per un servizio «a impatto zero, che rappresenta un notevole passo in avanti rispetto al concetto di mobilità sostenibile e al suo impiego all’interno del sistema urbano», viene spiegato nella delibera.

Il noleggio è disponibile già da alcuni mesi su smartphone attraverso l’applicazione BicinCittà, gratuita per tutti i dispositivi Android e Apple. L’abbonamento prevede una quota di costo fisso, 25 euro per l’annuale e 9 euro per il mensile, e una ricarica minima di 10 euro per un anno e 3 euro se si tratta di un mese. Entrambi gli abbonamenti consentono noleggi illimitati gratuiti per i primi 30 minuti, mentre dopo la prima mezz’ora si paga in base al tariffario. Un servizio intercomunale che - come annunciato dalla Città metropolitana lo scorso anno - consente di prelevare le biciclette dalle colonnine di una postazione e riconsegnarle nella stessa o in una qualsiasi delle altre stazioni del circuito. (f. l.)

